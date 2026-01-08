UMA 2026: ¿Qué trámites serán más caros este año?

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) que es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, sube anualmente para ajustarse a la inflación del año anterior. Este 2026, el valor de la UMA registra un aumento del 3.69%, cifra que corresponde a la variación anual de la inflación al cierre de 2025.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el organismo encargado de calcular y anunciar esto, y recientemente publicó los nuevo valores que entrarán en vigor oficialmente a partir del 1 de febrero de 2026 . La UMA diaria en 2025 fue de 113.14 pesos.

Los nuevos valores de UMA son:

UMA diaria: 117.31 pesos

UMA mensual: 3,566.22 pesos

UMA anual: 42,794.64 pesos

Según informa el INEGI, el valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12.

Este incremento significa que los trámites federales, estatales y municipales, multas y más servicios también cambiarán y aumentarán sus costos en todo México.

¿Qué trámites serán más caros este año?

Entre los trámites que se verán afectados por el aumento de UMA se encuentran los que se suelen calcular con esta unidad, principalmente los siguientes:

Trámites gubernamentales

Servicios del registro civil: actas de nacimiento, matrimonio o defunción, ya sean copias certificadas o registros

Divorcios administrativos (El costo del servicio ante el registro civil)

Registro de títulos y cédulas profesionales: Trámites de validación ante la SEP o autoridades estatales

Trámites migratorios

Trámites vehiculares como: verificación vehicular, expedición de licencias, refrendo, alta y renovación de placas, permisos de carga y transporte

Multas de tránsito y de cultura cívica

Sanciones administrativas: multas del SAT

Obligaciones fiscales y administrativas: Sanciones de PROFECO o COFEPRIS, cuotas del IMSS

Pagos ante autoridades fiscales

Créditos Infonavit y Fovissste y seguridad social

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

KR