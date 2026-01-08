Jueves, 08 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

UMA 2026: ¿Qué trámites serán más caros este año?

El ajuste del nuevo valor de la UMA se basa en la inflación registrada en el cierre de 2025

Por: El Informador

El incremento de la UMA está separando del salario mínimo para proteger la economia de los mexicanos. PIXABAY

El incremento de la UMA está separando del salario mínimo para proteger la economia de los mexicanos. PIXABAY

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) que es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, sube anualmente para ajustarse a la inflación del año anterior. Este 2026, el valor de la UMA registra un aumento del 3.69%, cifra que corresponde a la variación anual de la inflación al cierre de 2025.

LEE: Bolsa Mexicana avanza en un día de resultados mixtos en el mundo

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el organismo encargado de calcular y anunciar esto, y recientemente publicó los nuevo valores que entrarán en vigor oficialmente a partir del 1 de febrero de 2026. La UMA diaria en 2025 fue de 113.14 pesos.

Los nuevos valores de UMA son: 

  • UMA diaria: 117.31 pesos
  • UMA mensual: 3,566.22 pesos
  • UMA anual: 42,794.64 pesos 

Según informa el INEGI, el valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12.

Este incremento significa que los trámites federales, estatales y municipales, multas y más servicios también cambiarán y aumentarán sus costos en todo México. 

¿Qué trámites serán más caros este año? 

Entre los trámites que se verán afectados por el aumento de UMA se encuentran los que se suelen calcular con esta unidad, principalmente los siguientes:

  • Trámites gubernamentales 
  • Servicios del registro civil: actas de nacimiento, matrimonio o defunción, ya sean copias certificadas o registros
  • Divorcios administrativos (El costo del servicio ante el registro civil)
  • Registro de títulos y cédulas profesionales: Trámites de validación ante la SEP o autoridades estatales
  • Trámites migratorios 
  • Trámites vehiculares como: verificación vehicular, expedición de licencias, refrendo, alta y renovación de placas, permisos de carga y transporte
  • Multas de tránsito y de cultura cívica
  • Sanciones administrativas: multas del SAT
  • Obligaciones fiscales y administrativas: Sanciones de PROFECO o COFEPRIS, cuotas del IMSS
  • Pagos ante autoridades fiscales
  • Créditos Infonavit y Fovissste y seguridad social

LEE: Peso mexicano firme pese a inflación débil y tensión global

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * 

KR

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones