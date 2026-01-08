UMA 2026: ¿Qué trámites serán más caros este año?

La Unidad de Medida y Actualización (UMA) que es la referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, sube anualmente para ajustarse a la inflación del año anterior. Este 2026, el valor de la UMA registra un aumento del 3.69%, cifra que corresponde a la variación anual de la inflación al cierre de 2025.El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el organismo encargado de calcular y anunciar esto, y recientemente publicó los nuevo valores que entrarán en vigor oficialmente a partir del 1 de febrero de 2026. La UMA diaria en 2025 fue de 113.14 pesos.Los nuevos valores de UMA son: Según informa el INEGI, el valor mensual de la UMA se calcula multiplicando su valor diario por 30.4 veces y su valor anual se calcula multiplicando su valor mensual por 12.Este incremento significa que los trámites federales, estatales y municipales, multas y más servicios también cambiarán y aumentarán sus costos en todo México. Entre los trámites que se verán afectados por el aumento de UMA se encuentran los que se suelen calcular con esta unidad, principalmente los siguientes:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * KR