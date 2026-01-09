El empleo formal en México subió el 1.3% en 2025 con la creación neta de 278 mil 697 puestos, para totalizar más de 23.89 millones de plazas, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aún así, la economía mexicana perdió 320 mil 607 puestos en diciembre, variación que, en términos relativos, es del -1.4 por ciento.

“Esta sería la segunda caída más baja de los últimos 10 años en términos absolutos y la más baja en términos relativos, sin considerar la pandemia”, apuntó la institución.

Los sectores económicos con el mayor aumento porcentual anual en puestos de trabajo son el de transportes y comunicaciones con el 13.7%, comercio con el 3.1% y el sector de electricidad con el 2.1%, según el IMSS.

Mientras que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo se registraron en el Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala, con aumentos anuales mayores a 5 por ciento.

El Instituto también resaltó un incremento anual nominal del 6.9% en el salario promedio, que alcanzó 627.9 pesos diarios en diciembre.

Este incremento, aseveró el IMSS, es “el más alto para un mes de diciembre desde que se tiene registro”.

El organismo también registró más de 1.02 millones de patrones, una reducción anual del 0.7%, lo que se explica “por la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas”.

Precisó que, durante diciembre, se registraron 57 mil 851 puestos asociados a personas trabajadoras del hogar, con un salario promedio diario de 493.13 pesos.

El organismo apuntó que en el sexto mes de prueba piloto obligatoria de plataformas digitales se registraron 1.26 millones de personas beneficiadas por dicha reforma, de las cuales 206.521 superaron el umbral de ingreso neto mensual inscritos a plataformas digitales registradas.

Aunque el IMSS es el principal indicador del trabajo formal en México, analistas argumentan que presenta un retrato parcial porque en el país casi un 55% de la fuerza laboral es informal, según el Inegi, que sitúa la tasa de desempleo en un 2.7%, cerca del mínimo histórico.

CT