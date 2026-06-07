Domingo, 07 de Junio 2026

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Inegi reporta crecimiento de venta de autos nuevos en mayo

Nissan, la automotriz con el mayor volumen de ventas en el mercado mexicano, reportó una disminución en ventas durante mayo

Por: SUN .

Entre las marcas chinas, Changan reportó un incremento de 27.6 % en ventas con la colocación de mil 972 unidades en mayo, según el Inegi. AFP / ARCHIVO

Entre las marcas chinas, Changan reportó un incremento de 27.6 % en ventas con la colocación de mil 972 unidades en mayo, según el Inegi. AFP / ARCHIVO

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la venta de autos nuevos fue de 127 mil 100 unidades, un 5 % más que en mayo de 2025.

Mientras que en el periodo enero-mayo se han comercializado 627 mil 609 automóviles nuevos, lo que representa un avance también del 5 % respecto al mismo periodo de 2025.

Desglose de las marcas más vendidas

Nissan, la automotriz con el mayor volumen de ventas en el mercado mexicano, reportó una disminución de 4.9 % en ventas durante mayo, con la colocación de 21 mil 460 unidades. Le sigue General Motors con un crecimiento de 2.3 %, al comercializar 15 mil 959 vehículos en mayo. Volkswagen quedó en tercer lugar en ventas con 10 mil 557 unidades, un incremento de 4 % respecto a mayo del año anterior.

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Toyota colocó 10 mil 840 vehículos, una ligera disminución de 1.2 %; KIA vendió 9 mil 305 unidades, un 5.1 % más que en mayo de 2025. Mazda se ubicó en el sexto lugar en ventas con la comercialización de 9 mil 759 unidades, un 12.5 % más respecto a mayo del año anterior. Stellantis comercializó 8 mil 357 unidades, un 14.6 % más que en mayo del año anterior.

¿Cómo les fue a las marcas chinas?

Entre las marcas chinas, Changan reportó un incremento de 27.6 % en ventas con la colocación de mil 972 unidades. Geely aumentó 295 % sus ventas con 4 mil 230 unidades; Great Wall Motor registró una disminución de 4.6 % con la comercialización de mil 46 unidades. Mientras que JAC vendió mil 800 vehículos en mayo, un 7.7 % menos que en mayo del año anterior, y Jetour-Soueast vendió 550 unidades, un 643 % más que en mayo de 2025. MG colocó 4 mil 167 vehículos, un crecimiento de 4 % respecto a mayo del año anterior.

Otras marcas que reportaron un incremento en ventas en mayo fueron:

  • Acura, con incremento del 12 %
  • Honda | 4.8 %
  • Hyundai | 3 %
  • Infiniti | 24.7 %
  • Lexus | 6.2 %
  • Renault | 25.4 %
  • Subaru | 36.6 %
  • Audi | 11 %
  • Seat | 14.6 %

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