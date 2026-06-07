El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que la venta de autos nuevos fue de 127 mil 100 unidades , un 5 % más que en mayo de 2025 .

Mientras que en el periodo enero-mayo se han comercializado 627 mil 609 automóviles nuevos, lo que representa un avance también del 5 % respecto al mismo periodo de 2025.

Desglose de las marcas más vendidas

Nissan, la automotriz con el mayor volumen de ventas en el mercado mexicano, reportó una disminución de 4.9 % en ventas durante mayo , con la colocación de 21 mil 460 unidades. Le sigue General Motors con un crecimiento de 2.3 %, al comercializar 15 mil 959 vehículos en mayo. Volkswagen quedó en tercer lugar en ventas con 10 mil 557 unidades, un incremento de 4 % respecto a mayo del año anterior.

Toyota colocó 10 mil 840 vehículos, una ligera disminución de 1.2 %; KIA vendió 9 mil 305 unidades, un 5.1 % más que en mayo de 2025. Mazda se ubicó en el sexto lugar en ventas con la comercialización de 9 mil 759 unidades, un 12.5 % más respecto a mayo del año anterior. Stellantis comercializó 8 mil 357 unidades, un 14.6 % más que en mayo del año anterior.

¿Cómo les fue a las marcas chinas?

Entre las marcas chinas, Changan reportó un incremento de 27.6 % en ventas con la colocación de mil 972 unidades. Geely aumentó 295 % sus ventas con 4 mil 230 unidades; Great Wall Motor registró una disminución de 4.6 % con la comercialización de mil 46 unidades. Mientras que JAC vendió mil 800 vehículos en mayo, un 7.7 % menos que en mayo del año anterior, y Jetour-Soueast vendió 550 unidades, un 643 % más que en mayo de 2025. MG colocó 4 mil 167 vehículos, un crecimiento de 4 % respecto a mayo del año anterior.

Otras marcas que reportaron un incremento en ventas en mayo fueron:

Acura, con incremento del 12 %

Honda | 4.8 %

Hyundai | 3 %

Infiniti | 24.7 %

Lexus | 6.2 %

Renault | 25.4 %

Subaru | 36.6 %

Audi | 11 %

Seat | 14.6 %

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FF