Made in México: El auto que cuesta menos de 6 mil dólares y usa energía solar

Totalmente Tlaxcalteca (Autos TT) es una nueva iniciativa que busca impulsar la movilidad con transportes eléctricos, y recientemente se dio a conocer un nuevo modelo de automóvil que tiene la capacidad de cargarse con el sol. A continuación te contamos sus características.

Así es el nuevo TT1

De acuerdo con la página oficial de Autos TT, el nuevo modelo es completamente hecho en México y está pensado para la movilidad local. Puede alcanzar hasta 50 kilómetros por hora y tiene una capacidad para 5 personas.

El TT1 se carga, al contrario de otros modelos, a través de paneles solares. De acuerdo con los desarrolladores, el vehículo es capaz de recorrer hasta 50 km luego de 8 horas de carga por medio de la exposición al sol.

No obstante, el auto también funciona con gasolina para evitar percances en caso de no poder cargarlo con los rayos del sol.

En cuanto a su estructura, está hecho de acero altamente resistente y, al no ser un vehículo tradicional, ocupa aproximadamente un 80% menos de piezas. Esta es una de las mayores ventajas, ya que los costos de mantenimiento durante su vida útil se reducen un 90%.

Como ya se mencionó, el TT1 está pensado para recorrer trayectos cortos locales, por lo que su sistema de seguridad es básico: a pesar de contar con cinturones de seguridad, no tienen bolsas de aire. Para tranquilidad de los usuarios, el auto cumple con la norma 104, la cual obliga a cumplir con 5 puntos de seguridad indispensables y se recomienda no conducirlo en carreteras.

ESPECIAL / AUTOS TT

¿Cuándo sale a la venta y cuanto costará?

El modelo eléctrico TT1 está por salir a la venta en el transcurso de los siguientes seis meses, y podrán comprarse a través de la página oficial de la compañía automotriz.

Finalmente, tendrán un costo de 99 mil pesos, es decir, 5 mil 722 dólares , siendo uno de los modelos más económicos del mercado automovilístico.

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL