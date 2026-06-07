Inflación y altos costos frenan los planes vacacionales de los mexicanos

Las expectativas de los mexicanos para salir de vacaciones muestran señales de debilitamiento justo cuando se acerca la temporada de verano y el arranque de la Copa Mundial de Futbol . Así lo reflejan los resultados más recientes de la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (Enco), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Banco de México (Banxico).

Durante los primeros 20 días de mayo, ambas instituciones consultaron a consumidores de 32 ciudades del país sobre su percepción económica y sus posibilidades de realizar viajes en los próximos 12 meses.

Los resultados revelan una disminución en el ánimo de los hogares mexicanos. El indicador relacionado con la posibilidad de salir de vacaciones se ubicó en 37.5 puntos, una caída significativa frente a los 41.8 puntos registrados en mayo de 2025.

La inflación sigue afectando las decisiones de gasto

La encuesta también mostró una reducción en la confianza de los consumidores respecto al comportamiento futuro de los precios. El indicador correspondiente descendió de 18 a 15.3 puntos, reflejando una creciente preocupación por el encarecimiento de bienes y servicios.

Este escenario ha llevado a muchas familias a replantear sus gastos y priorizar necesidades básicas antes que actividades recreativas o viajes turísticos.

Mundial impulsa aumentos en servicios turísticos

Especialistas de Banorte señalaron que diversos servicios relacionados con el turismo podrían registrar incrementos temporales debido a la realización de la Copa Mundial de Futbol.

Aunque consideran que estos aumentos no serán permanentes, sí podrían impactar los presupuestos familiares durante los próximos meses, especialmente en destinos con alta demanda de visitantes.

Por su parte, el Inegi detectó que los principales servicios turísticos del país registran incrementos superiores a la inflación general, cuya tasa alcanzó 4.1% durante la primera mitad de mayo.

Viajar es cada vez más caro

Entre los servicios que más aumentaron de precio destacan los boletos de avión, que registraron un incremento anual de 13.3%, el mayor avance observado desde diciembre de 2024.

Los servicios de restaurante también mostraron un alza de 6.1%, mientras que las tarifas hoteleras aumentaron 5.2% y los paquetes turísticos 4.8%.

Asimismo, los pasajes de autobús foráneo se encarecieron 6% respecto al año anterior y las cuotas de autopistas subieron 4.3%.

A estos incrementos se suma el aumento en los combustibles. La gasolina premium registró un alza anual de 10.6%, la más elevada desde febrero de 2022, mientras que la gasolina regular presentó una variación mucho menor, de apenas 0.3%.

Expertos prevén presiones temporales

Analistas de Barclays coinciden en que el Mundial ejercerá presión sobre diversos servicios vinculados al turismo, principalmente vuelos, hospedaje, restaurantes y transporte local.

Sin embargo, consideran que este fenómeno será temporal y que los precios podrían moderarse una vez concluido el evento deportivo.

La inflación seguiría por encima del objetivo

De acuerdo con los resultados de una encuesta realizada por Citi entre bancos, casas de bolsa y grupos de análisis económico, el sector privado prevé que la inflación permanezca por encima de 4% durante junio.

De confirmarse este escenario, sería el quinto mes consecutivo en que la inflación se mantiene fuera del rango de variabilidad de entre 2% y 4% establecido por Banxico para alcanzar su meta permanente de 3%.

Mientras tanto, el aumento en los costos de viaje y la incertidumbre económica continúan afectando la confianza de millones de mexicanos que esperaban realizar alguna escapada turística durante el próximo año.

EE