La promesa de que millones de turistas llegarían a México con motivo de la Copa del Mundo parece cada vez más lejana para el sector hotelero.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), los hoteles de Guadalajara, ciudad que albergará cuatro de los 13 partidos programados en territorio mexicano, registraron una ocupación de 45.2% entre enero y abril. Se trata del tercer año consecutivo con resultados a la baja y del peor desempeño para un primer cuatrimestre desde 2022.

En Monterrey, que también recibirá cuatro encuentros mundialistas, la ocupación hotelera alcanzó 58.9%, cifra que representa su segunda caída consecutiva y el nivel más bajo desde 2023.

Ciudad de México es la única sede con crecimiento

La Ciudad de México, donde se disputará el partido inaugural y otros cuatro encuentros, fue la única sede que mostró una evolución positiva.

La ocupación hotelera se ubicó en 57.7%, por encima del 55.4% reportado el año pasado, aunque se mantiene en niveles similares a los observados durante 2024.

Hoteleros atribuyen la caída al aumento de precios

El presidente de la Asociación para la Cultura y el Turismo en América Latina (Actual), Armando Bojórquez Patrón, consideró que uno de los principales factores detrás de la baja demanda fue el incremento anticipado de precios.

"Esto se debe a que los hoteles subieron mucho las tarifas previo al Mundial, por el mayor precio de los boletos de avión y porque las entradas a los partidos están muy caras y complicadas", señaló.

Agregó que algunos establecimientos llegaron a cuadruplicar sus tarifas ante las altas expectativas generadas por el torneo, aunque posteriormente comenzaron a reducir precios para intentar atraer visitantes.

Gobierno mantiene previsiones optimistas

La Secretaría de Turismo, encabezada por Josefina Rodríguez Zamora, sostiene que 2026 será un año histórico para la actividad turística nacional.

La dependencia estima la llegada de 5.5 millones de visitantes adicionales durante el evento deportivo que comenzará el próximo jueves.

No obstante, representantes del sector consideran que las cifras oficiales podrían estar muy por encima de la realidad.

Inseguridad y promoción insuficiente afectan expectativas

Armando Bojórquez señaló que diversos acontecimientos recientes han impactado la imagen internacional del país.

Entre ellos mencionó los hechos de violencia registrados tras la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", así como el tiroteo ocurrido en Teotihuacán durante abril.

Además, recordó que México será sede únicamente de 13 encuentros mundialistas, mientras que Estados Unidos concentrará 78 partidos y Canadá tendrá la misma cantidad de juegos que México.

Fematur cuestiona las proyecciones oficiales

La Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) consideró que se generó una expectativa excesiva respecto al impacto turístico del Mundial.

El organismo estimó que la llegada de visitantes podría rondar un millón de personas, muy por debajo de los 5.5 millones proyectados por las autoridades federales.

Una fuente del sector hotelero indicó que las reservas para el Mundial alcanzan actualmente alrededor de 60% en la Ciudad de México.

Algunos expertos prevén menos de un millón de turistas

Armando Bojórquez incluso consideró posible que el número de visitantes extranjeros sea inferior al millón.

Según sus estimaciones, alrededor de 600 mil turistas internacionales podrían llegar específicamente para asistir a los partidos, mientras que otro grupo acudiría por actividades paralelas relacionadas con el torneo.

Los Fan Fest serán la verdadera prueba del Mundial

Para Gerardo Herrera, académico del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana, el principal negocio del Mundial no estará dentro de los estadios.

El especialista destacó que los espacios de convivencia conocidos como Fan Fest concentrarán gran parte de la actividad económica y turística.

Sin embargo, advirtió que factores como la inseguridad, las movilizaciones sociales y las limitaciones de infraestructura podrían dificultar que México aproveche plenamente el potencial económico del evento.

EE