El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer una leve recuperación en la tasa de desempleo en México durante el mes de marzo con respecto a febrero de 2026.

La tasa de desempleo en México llegó al 2.4 % de la Población Económicamente Activa (PEA) en el pasado mes inmediato. Si bien el dato es mayor al 2.2 % del mismo mes de 2025 , es menor al 2.6 % registrado en febrero de este año , precisó el organismo autónomo.

Detalles sobre el reporte del Inegi sobre el desempleo

La población desocupada fue de 1.5 millones de personas y la Tasa de Desocupación (TD) del 2.4 % de la PEA. Respecto a marzo de 2025, la población desocupada aumentó en 136 mil personas y la TD se elevó 0.2 %, detalló el Inegi.

La PEA del tercer mes del año llegó a 61.6 millones de personas de 15 años y más, lo que representó una tasa de participación de 58.6 % y una población activa mayor en 558 mil personas a la de marzo de 2025.

De la PEA, 41.5 millones de personas estuvieron ocupadas durante marzo, 42 mil más que en el mismo mes de un año antes.

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Las personas subocupadas, es decir, quienes declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, fueron cuatro millones, el 6.7 % de la población ocupada, porcentaje mayor al 6.6 % que se registró en marzo de 2025.

Información por sectores e informalidad

Los trabajadores informales en marzo totalizaron 33 millones, lo que dejó la tasa de informalidad en el 54.8 por ciento .

La población ocupada por sector de actividad se distribuyó con 44.9 % del total en servicios, en comercio 19.9 %, en manufacturas el 15.6 %, en actividades agropecuarias 10.4 % y en construcción 7.7 por ciento.

Mientras que en "otras actividades económicas", que incluyen minería, electricidad, agua y suministro de gas, estuvo ocupada el 0.7 % y otro 0.8 % no especificó actividad.

Por género, la PEA femenina en marzo fue de 24.5 millones y la masculina de 35.7 millones , con una tasa de participación del 45.1 % en mujeres en edad de trabajar y del 73.8 % en hombres.

Las cifras reflejan el comportamiento económico de México, que creció al 0.6 % en el 2025, pese a la incertidumbre por la guerra comercial desatada por Estados Unidos y tras el crecimiento del 1.5 % del PIB en 2024.

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