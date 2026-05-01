¿Cuándo inician los pagos de la Pensión Bienestar en mayo 2026? Miles de beneficiarios en todo el país están a la expectativa del tercer depósito del año y son quienes se hacen esta pregunta. La Secretaría de Bienestar se encuentra alistando los últimos detalles para dispersar los recursos correspondientes al bimestre mayo-junio, aunque en redes sociales ya circula un calendario tentativo de pagos.

Este programa social es muy importante para la economía de las familias mexicanas con personas mayores de 65 años. Sin embargo, este mes presenta una particularidad que todos los adultos mayores deben conocer para evitar confusiones.

A diferencia de otros periodos de pago, el inicio de los depósitos experimentará un ligero retraso en su programación habitual debido al calendario de días festivos.

Hoy 1 de mayo es un viernes, un día entre semana, sin embargo, se conmemora el Día del Trabajo a nivel internacional. Al ser considerado un día de descanso obligatorio por la ley, las instituciones financieras cerrarán sus puertas.

Esto significa que todas las sucursales del Banco del Bienestar suspenderán sus operaciones al público durante la jornada, imposibilitando el arranque de los pagos en el primer día del mes.

Por consiguiente, al coincidir este día festivo con el fin de semana posterior, se estima que la dispersión de los fondos comenzará formalmente a partir del lunes 4 de mayo de 2026. En el momento en que se confirme dicha información esta misma nota se actualizará.

De esta forma, el Gobierno de México garantiza que el dinero llegue de forma segura, ordenada y sin contratiempos a las cuentas de todos los derechohabientes inscritos en el padrón.

Pensión Bienestar - Calendario tentativo y fecha en la que iniciaría el tercer pago de 2026

Como ya es una tradición en la actual administración, la entrega del apoyo económico se realizará de manera estrictamente escalonada para evitar largas filas bajo el sol.

El orden de los depósitos dependerá exclusivamente de la primera letra del apellido paterno de cada persona. Este sistema ha demostrado ser eficaz para agilizar la atención en las sucursales.

Aunque la dependencia aún no publica la información oficial en sus redes sociales, el análisis de dispersiones anteriores nos permite proyectar las fechas con gran precisión.

Letra inicial | Fecha de depósito

A | 4 de mayo

B | 5 de mayo

C | 6 y 7 de mayo

D, E, F | 8 de mayo

G | 11 y 12 de mayo

H, I, J, K | 13 de mayo

L | 14 de mayo

M | 15 y 19 de mayo

N, Ñ, O | 20 de mayo

P, Q | 21 de mayo

R | 22 y 25 de mayo

S | 26 de mayo

T, U, V | 27 de mayo

W, X, Y, Z | 28 de mayo

Es fundamental recordar que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores otorga un monto de 6,400 pesos bimestrales. Este dinero se deposita directamente y sin intermediarios.

Consejos para cobrar la Pensión Bienestar sin contratiempos

Para asegurar que tu experiencia al cobrar sea completamente positiva y segura, te presentamos una serie de recomendaciones que todo beneficiario debería conocer.

Respeta tu fecha asignada: No acudas a la sucursal antes del día que marca el calendario para la inicial de tu apellido. Tu dinero no estará disponible en el sistema antes de esa fecha.

No acudas a la sucursal antes del día que marca el calendario para la inicial de tu apellido. Tu dinero no estará disponible en el sistema antes de esa fecha. Lleva tu tarjeta: El único medio de pago autorizado para acceder a estos recursos es la tarjeta del banco gubernamental. Cuídala y no compartas tu NIP con nadie.

El único medio de pago autorizado para acceder a estos recursos es la tarjeta del banco gubernamental. Cuídala y no compartas tu NIP con nadie. Usa tu tarjeta para pagar: Recuerda que no es obligatorio retirar todo el efectivo de una sola vez. Puedes usar tu plástico para pagar directamente en supermercados, farmacias y tiendas con terminal bancaria.

Recuerda que no es obligatorio retirar todo el efectivo de una sola vez. Puedes usar tu plástico para pagar directamente en supermercados, farmacias y tiendas con terminal bancaria. Cuidado con los rumores: Infórmate únicamente a través de los canales oficiales.

Con esta información detallada, estarás completamente listo para recibir tu beneficio económico de manera ordenada. Mantente atento a los anuncios oficiales en los próximos días para confirmar estas fechas y organizar tus finanzas personales.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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