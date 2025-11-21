Inegi reportó caída del PIB en el tercer trimestre del 2025

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ajustó al 0.2 % la caída definitiva del producto interior bruto (PIB) en el tercer trimestre de 2025.

Este retroceso, sin embargo, es mejor al estimado el pasado mes de octubre, cuando el organismo calculó que el PIB tendría un descenso del 0.3 por ciento.

Este comportamiento negativo en la economía mexicana obedeció a la caída trimestral de la industria (-2.7 %), en contraste con la subida en el sector agropecuario (2.9 %) y de los servicios (1 %), detalló el Inegi en su reporte.

Así mismo, el instituto rebajó al 0.1 % el retroceso interanual en el periodo de julio a septiembre, tras haber divulgado una caída preliminar del 0.2 %.

El retroceso interanual en el trimestre fue resultado de los avances en las actividades primarias (3.7 %) y terciarias (1.1 %), aunque con un descenso en las secundarias (-2.7 %).

Con estos datos, el PIB de México acumula un crecimiento del 0.1 % en lo que va del año, por debajo del 0.2 % proyectado el mes pasado.

En los primeros tres trimestres de 2025, hubo subidas interanuales en el sector agropecuario (3.1 %) y en los servicios (1 %), pero la industria cayó -1.8 por ciento.

Con estas estadísticas, la economía de México rompe su racha de tres trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual.

Especialistas del sector privado consultados por el Banco de México (Banxico) anticipan que la economía mexicana crecerá el 0.5 % en 2025, según la más reciente encuesta realizada por el banco central a principios de noviembre.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) espera un crecimiento del PIB mexicano del 0.8 % durante el año, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica un crecimiento económico de un 1 por ciento.

La caída en México se reporta tras difundirse que la economía de Estados Unidos, a donde van más del 80 % de las exportaciones mexicanas, creció el 3.8 % durante el segundo trimestre.

La economía de México creció el 1.5 % en 2024, pero cayó el 0.6 % de octubre a diciembre, su primera contracción a tasa trimestral en los últimos tres años, ante la incertidumbre causada por la elección presidencial de Donald Trump en Estados Unidos.

