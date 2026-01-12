La industria tequilera mexicana cerró 2025 con cifras positivas en producción, exportación y consumo de agave, consolidándose como un sector en expansión y con proyección internacional.

De acuerdo con datos preliminares del Consejo Regulador del Tequila (CRT), de enero a diciembre se produjeron 583.53 millones de litros de tequila, frente a los 495.8 millones de litros registrados en el mismo periodo de 2024, lo que representa un incremento del 17.7 por ciento. Este crecimiento refleja no solo la recuperación de la demanda nacional e internacional, sino también la capacidad de adaptación de los productores ante los retos del mercado global.

En materia de exportaciones, los registros del CRT indican que durante 2025 se enviaron al extranjero 407.8 millones de litros de tequila, un ligero aumento del 1.24 por ciento con respecto a los 402.7 millones de litros exportados en 2024. Del total exportado, 278.62 millones de litros correspondieron a tequila 100 por ciento de agave y 129.37 millones de litros a tequila mixto. En cuanto a la presentación, 311.59 millones de litros se enviaron envasados de origen, mientras que 96.39 millones de litros se enviaron a granel, cumpliendo con los estándares internacionales de comercio y calidad.

El consumo de agave también mostró un crecimiento significativo. Durante 2025 se utilizaron 2.18 millones de toneladas de esta planta, frente a 1.8 millones de toneladas en 2024, lo que evidencia un aumento en la actividad productiva y en la demanda para elaboración de tequila.

Aurelio López Rocha, presidente del CRT, señaló: “Como vimos, el 2025 ha sido un año de éxitos, retos, oportunidades y, sobre todo, de valiosos aprendizajes que nos han fortalecido como sector”. Actualmente, el registro oficial indica la existencia de 3 mil 294 marcas de tequila vinculadas a productores autorizados, 220 productores de tequila y 43 mil 398 productores de agave registrados, consolidando una cadena productiva robusta y organizada.

De cara a 2026, el CRT anunció la próxima apertura del Centro de Inteligencia e Innovación Global de la Agroindustria Tequilera, que integrará tres grandes proyectos. El Tanque de Pensamiento “Think Tank” funcionará como un centro de análisis, innovación y estrategia, utilizando herramientas de inteligencia artificial para fortalecer competitividad, sostenibilidad y proyección internacional. Por su parte, el Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación (CATI) se enfocará en generar, proteger y transferir conocimiento tecnológico con el respaldo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Además, se desarrollará la aplicación DOT 360, “El mundo del Tequila en la palma de tu mano”, una herramienta que permitirá a los usuarios conocer la Denominación de Origen, las marcas, la ubicación de destilerías y más información sobre la agroindustria tequilera, impulsando la difusión del producto y la cultura del tequila a nivel global.

El balance de 2025 confirma que la industria tequilera no solo mantiene su crecimiento, sino que también se proyecta hacia la innovación tecnológica y la competitividad internacional, consolidando a México como referente mundial en la producción de esta bebida emblemática.

OriGIn Latinoamérica abrirá oficina regional

La oficina regional de oriGIn Latinoamérica se inaugurará próximamente en el edificio del Consejo Regulador del Tequila (CRT). Su objetivo es fortalecer la cooperación entre países, así como la protección, promoción e innovación de las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de América Latina.

Este espacio permitirá impulsar el reconocimiento internacional de los productos regionales, garantizar su defensa frente a usos indebidos y promover su desarrollo sostenible.

La oficina operará como un centro estratégico para coordinar acciones, compartir buenas prácticas y fomentar políticas que resalten la identidad y calidad de los productos latinoamericanos con Denominación de Origen.

CT