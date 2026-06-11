El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha tomado una decisión sin precedentes históricos al establecer un marco regulatorio estricto para el torneo de futbol más importante del planeta.

A través de la Resolución Miscelánea Fiscal 2026, las autoridades determinaron que los jugadores extranjeros que participen en el torneo deberán tributar en el país de forma obligatoria. Esta medida de fiscalización exige el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre todas las remuneraciones y premios económicos que los deportistas generen durante su estancia y participación en el campeonato.

El cobro de este impuesto se aplicará de manera exclusiva a la denominada Remuneración Base y a los bonos financieros otorgados directamente por las federaciones internacionales y por el organismo rector del balompié mundial. Las autoridades aclararon puntualmente que los contratos globales que los futbolistas sostienen con sus respectivos clubes de origen quedarán completamente excluidos de este esquema de tributación local.

La tasa impositiva fijada por el fisco será del 25% sobre los ingresos brutos que correspondan estrictamente a los partidos jugados o a las convocatorias oficiales realizadas dentro del territorio mexicano.

¿Quiénes, dónde y por qué implementan este drástico cambio?

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Este histórico ajuste fiscal se aplicará de manera rigurosa en las tres sedes oficiales asignadas para el torneo en el país: la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey . De acuerdo con las declaraciones de Gabriela Cuevas, representante de México para la organización de esta justa deportiva, el panorama legal actual es radicalmente opuesto a los planes que se estructuraron originalmente.

La funcionaria recordó que en enero de 2018 el gobierno de ese entonces pactó, a través de la Secretaría de Gobernación, una serie de convenios de exención sumamente amplios con el organismo internacional de futbol. Aquellos compromisos originales contemplaban otorgar un periodo de beneficios fiscales que se extendería por hasta diez años, incluyendo el perdón del pago de impuestos locales como el predial a nivel municipal.

Sin embargo, la administración actual modificó dichos acuerdos bajo la premisa de que las condiciones políticas, institucionales y legales del país han evolucionado hacia un modelo donde no se permiten los privilegios tributarios.

¿Cómo y cuándo se aplicará la ley?

Los futbolistas extranjeros que busquen realizar el pago del gravamen deben saber que la ley prohíbe explícitamente cualquier tipo de deducción personal sobre los ingresos brutos declarados. La única alternativa legal para acceder a algún tipo de deducción es que el jugador disponga formalmente de un representante fiscal que cuente con residencia oficial establecida en la República Mexicana.

No obstante, la normativa contempla una excepción parcial para aquellos atletas que logren acreditar debidamente su residencia fiscal en naciones que mantengan tratados vigentes de doble tributación con el gobierno mexicano.

Los jugadores provenientes de Argentina o de los diversos Estados miembros de la Unión Europea se encuentran en este supuesto, por lo que podrán deducir en sus países de origen los pagos realizados en las aduanas mexicanas.

El brazo fiscal del gobierno ha determinado de forma oficial que la fecha límite definitiva para que los implicados presenten su declaración correspondiente y realicen el pago del impuesto será el próximo 19 de agosto de 2026.

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Datos clave de la regulación para la Copa del Mundo

Tasa fija del 25%: Este porcentaje se aplicará directamente sobre los ingresos brutos generados por partidos o convocatorias en las sedes mexicanas.

Sin deducciones generales: No se admitirán deducciones personales a menos que se cuente con un representante legal residente en el país.

Tratados bilaterales: Los futbolistas de países como Argentina o la Unión Europea podrán aplicar beneficios de doble tributación según el convenio vigente.

Límite de pago establecido: La fecha definitiva para cumplir con la declaración del Impuesto Sobre la Renta (ISR) vence el 19 de agosto de 2026.

Comercio sin beneficios: Todos los productos vendidos en tiendas deportivas y los servicios externos al torneo pagarán la totalidad de sus impuestos correspondientes.

¿Por qué este modelo busca la equidad distributiva?

Las autoridades federales señalaron que, a diferencia de los torneos mundiales celebrados en suelo mexicano durante los años 1970 y 1986, este nuevo marco normativo representa una estructura jurídica robusta.

El propósito central de limitar los beneficios fiscales a la organización internacional y a sus socios logísticos es garantizar una cancha pareja para todos los contribuyentes del país.

Ningún producto comercializado al público general o servicio ajeno a las tareas estrictas de la competencia quedará libre de las obligaciones fiscales correspondientes en los puntos de venta. Con esta estrategia, el gobierno mexicano busca asegurar que la inmensa derrama económica generada por la competencia internacional se traduzca de manera directa en una mayor recaudación para el presupuesto federal.

Al acotar rigurosamente las garantías otorgadas a las empresas vinculadas, las instituciones reafirman el principio de equidad tributaria y transparencia económica en este magno evento global.

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