El triunfo de México por 2-0 sobre Sudáfrica, en el inicio del Mundial 2026, dejó un beneficio económico preliminar superior a mil 200 millones de pesos, equivalentes a unos 69.6 millones de dólares, en la capital mexicana y otras zonas vinculadas al torneo, de acuerdo con estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

La organización informó que el movimiento económico registrado tras el partido inaugural estuvo relacionado con el consumo en diversos sectores que suelen beneficiarse durante eventos deportivos de gran magnitud.

Restaurantes, hoteles y comercios impulsaron el gasto

Según un comunicado difundido por la Concanaco Servytur tras el encuentro, la derrama económica se atribuyó al gasto realizado en restaurantes, hoteles, bares, transporte, comercios, venta de recuerdos y activaciones locales.

El organismo destacó que este comportamiento refleja el impacto inmediato que puede generar la celebración del Mundial 2026 en la actividad económica de distintas regiones del país.

Datos clave

Beneficio preliminar estimado: más de mil 200 millones de pesos

Resultado del partido: México 2-0 Sudáfrica

Evento: partido inaugural del Mundial 2026

Mundial 2026 podría dejar hasta 65 mil millones de pesos

La Confederación también proyectó un impacto mucho mayor conforme avance la competencia.

"A nivel nacional, el torneo puede representar hasta 65 mil millones de pesos (casi tres mil 768 millones de dólares) para el sector, siempre que las oportunidades alcancen también a las MiPyMES (micro, pequeñas y medianas empresas) y no se concentren en grandes cadenas", advirtió Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur.

El dirigente subrayó la importancia de que los beneficios derivados del evento deportivo lleguen a los negocios familiares y pequeñas empresas, además de las grandes compañías.

Comercios cercanos al Estadio Ciudad de México mantuvieron operaciones

La Confederación señaló que los establecimientos ubicados en la llamada "última milla", correspondiente al perímetro de acceso al Estadio Ciudad de México, mantuvieron sus actividades durante la jornada inaugural.

De acuerdo con el organismo, estos negocios abrieron sus cortinas pese a las caídas en ventas que atribuyeron a las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Actividades en los 32 Estados para aprovechar el Mundial 2026

Bajo la premisa de que "lo más mexicano es trabajar juntos", la Concanaco afirmó que puso en marcha una agenda simultánea en las 32 entidades del país.

El objetivo, explicó, es vincular la celebración mundialista con el consumo local, las actividades comunitarias y la promoción turística.

Entre las iniciativas mencionadas destacan:

"Mundiales Muy Mexicanos", con dinámicas deportivas y entrega de balones en Quintana Roo y el Estado de México.

El "Mundialito Muy Moreliano".

Acciones desarrolladas en Oaxaca y en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Campañas para impulsar el turismo y el consumo nacional

La Confederación también hizo referencia a distintas estrategias orientadas a promover a México como destino turístico y de inversión.

Entre ellas se encuentran:

"México de Mis Sabores/Itacate".

"Café Muy Mexicano".

"Elige Vino Mexicano".

"Casa Hecho en Oaxaca".

La presentación "México en el Mundo".

De acuerdo con el organismo, estas acciones buscan proyectar al país a través de sus experiencias locales, oferta turística y productos nacionales.

"La Gran Escapada" se realizará del 18 al 21 de junio

Como parte de esta estrategia, la Concanaco adelantó que "La Gran Escapada, el Buen Fin del Turismo" se llevará a cabo del 18 al 21 de junio.

La iniciativa contempla promociones y experiencias turísticas en todo el país, con una meta de derrama económica superior a 44 mil millones de pesos, equivalentes a dos mil 550.7 millones de dólares.

Al cierre del comunicado, Octavio de la Torre destacó la necesidad de trasladar el entusiasmo generado por el resultado deportivo hacia el fortalecimiento de las economías locales.

"Ganamos 2-0 en la cancha; ahora toca ganar en el territorio, en los negocios familiares y en las comunidades", concluyó De la Torre.

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