Jueves, 15 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía | Pensión ISSSTE

ISSSTE: este es el calendario OFICIAL de pagos para todo el 2026

El ISSSTE dio a conocer las fechas de los depósitos de la pensión y los aguinaldos de este año recién iniciado

Por: Fabián Flores

El ISSSTE invita a todas y todos los pensionados a llevar un control de gastos con este calendario de pagos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El ISSSTE invita a todas y todos los pensionados a llevar un control de gastos con este calendario de pagos. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha dado a conocer el calendario oficial de pagos de las y los pensionados para 2026, incluyendo los momentos del año en el que se pagarán las dos partes del aguinaldo. Consulta aquí las fechas.

El primer pago del año se realizó el pasado 2 de enero, un día después del feriado primer día del 2026.

Detalle del aguinaldo

Este primer depósito de 2026 fue especialmente esperado por los pensionados del ISSSTE, ya que incluyó dos conceptos: el pago ordinario de enero 2026 y la segunda parte del aguinaldo 2025. Los pensionados del organismo mexicano descentralizado que recibieron la mitad en noviembre de 2025, recibieron el 50 % restante junto con este pago del 2 de enero.

Calendario OFICIAL de depósitos para pensionados del ISSSTE

Lee también: Pensión Bienestar: ¿Qué letra cobra el pago HOY, jueves 15 de enero de 2026? 

Mes de pago | Fecha de pago de la Pensión ISSSTE

  • Enero | Viernes 2 de enero (Incluye la segunda parte del aguinaldo)
  • Febrero | Viernes 30 de enero
  • Marzo | Viernes 27 de febrero
  • Abril | Viernes 27 de marzo
  • Mayo | Miércoles 29 de abril
  • Junio | Viernes 29 de mayo
  • Julio | Lunes 29 de junio
  • Agosto | Jueves 30 de julio
  • Septiembre | Viernes 28 de agosto
  • Octubre | Miércoles 30 de septiembre
  • Noviembre | Jueves 29 de octubre
  • AGUINALDO (Primera parte) | Primera quincena de noviembre
  • Diciembre (Segunda parte) | 27 de noviembre
 Publicación de la página oficial del ISSSTE. ESPECIAL
Publicación de la página oficial del ISSSTE. ESPECIAL

Es recomendable mantenerse atentos a los canales oficiales del ISSSTE para cualquier cambio futuro en los depósitos, ya sean correspondientes a la pensión o al aguinaldo.

Te recomendamos: Ebrard revela los puntos clave del T-MEC que México renegociará 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones