ISSSTE: este es el calendario OFICIAL de pagos para todo el 2026

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) ha dado a conocer el calendario oficial de pagos de las y los pensionados para 2026, incluyendo los momentos del año en el que se pagarán las dos partes del aguinaldo. Consulta aquí las fechas.

El primer pago del año se realizó el pasado 2 de enero, un día después del feriado primer día del 2026.

Detalle del aguinaldo

Este primer depósito de 2026 fue especialmente esperado por los pensionados del ISSSTE, ya que incluyó dos conceptos: el pago ordinario de enero 2026 y la segunda parte del aguinaldo 2025. Los pensionados del organismo mexicano descentralizado que recibieron la mitad en noviembre de 2025, recibieron el 50 % restante junto con este pago del 2 de enero.

Calendario OFICIAL de depósitos para pensionados del ISSSTE

Mes de pago | Fecha de pago de la Pensión ISSSTE

Enero | Viernes 2 de enero (Incluye la segunda parte del aguinaldo)

Febrero | Viernes 30 de enero

Marzo | Viernes 27 de febrero

Abril | Viernes 27 de marzo

Mayo | Miércoles 29 de abril

Junio | Viernes 29 de mayo

Julio | Lunes 29 de junio

Agosto | Jueves 30 de julio

Septiembre | Viernes 28 de agosto

Octubre | Miércoles 30 de septiembre

Noviembre | Jueves 29 de octubre

AGUINALDO (Primera parte) | Primera quincena de noviembre

Diciembre (Segunda parte) | 27 de noviembre

Publicación de la página oficial del ISSSTE. ESPECIAL

Es recomendable mantenerse atentos a los canales oficiales del ISSSTE para cualquier cambio futuro en los depósitos, ya sean correspondientes a la pensión o al aguinaldo.

