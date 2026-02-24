INAPAM confirma descuentos en consultas médicas para estos adultos mayores en marzo 2026

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha actualizado su catálogo de beneficios para el mes de marzo 2026. El organismo ofrecerá descuentos en una amplia gama de servicios, como en consultas de medicina general en establecimientos específicos. Las y los beneficiarios del INAPAM podrán obtener descuentos de un 10 % hasta el 50 % de descuento en marzo 2026 en consultas médicas. Cabe destacar que este beneficio solo aplicará en lugares específicos, por eso es importante antes verificar que el establecimiento cuente con el distintivo del INAPAM para hacer válida la promoción. Algunos de los establecimientos específicos donde hay descuentos del INAPAM son: Laboratorios clínicos con descuentos:Para hacer efectivo el descuento este marzo de 2026, el procedimiento es sencillo, pero requiere seguir ciertos pasos para evitar contratiempos en la caja o recepción. En primer lugar, es indispensable presentar la credencial física vigente antes de que se realice el cobro o la factura. Muchos establecimientos no pueden aplicar el beneficio de manera retroactiva una vez emitido el ticket de compra.Estos son los requisitos para tramitar la credencial INAPAM: Los requisitos básicos que solicita el Gobierno de México son:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS