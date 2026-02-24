INAPAM confirma descuentos en consultas médicas para estos adultos mayores en marzo 2026

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) ha actualizado su catálogo de beneficios para el mes de marzo 2026. El organismo ofrecerá descuentos en una amplia gama de servicios, como en consultas de medicina general en establecimientos específicos.

Lee también: SAT confirma nuevas revisiones exprés y más auditorías digitales en marzo 2026

¿Cuáles son los descuentos del INAPAM en consultas médicas?

Las y los beneficiarios del INAPAM podrán obtener descuentos de un 10 % hasta el 50 % de descuento en marzo 2026 en consultas médicas. Cabe destacar que este beneficio solo aplicará en lugares específicos, por eso es importante antes verificar que el establecimiento cuente con el distintivo del INAPAM para hacer válida la promoción.

¿Dónde hay descuentos del INAPAM?

Algunos de los establecimientos específicos donde hay descuentos del INAPAM son:

El Consultorio Médico Santa Anita, en Mochitlán, Guerrero, especialistas (como cardiología, geriatría y oftalmología).

Laboratorios clínicos con descuentos:

Laboratorios Olab, Azteca y Jenner: hasta 40 por ciento de descuento

Laboratorios CHOPO, Salud Digna y Examedi: entre 5 por ciento y 15 por ciento

Pasos para solicitar el descuento en farmacias y clínicas

Te puede interesar: INAPAM: este es el descuento de Suburbia en Guadalajara para adultos mayores

Para hacer efectivo el descuento este marzo de 2026, el procedimiento es sencillo, pero requiere seguir ciertos pasos para evitar contratiempos en la caja o recepción. En primer lugar, es indispensable presentar la credencial física vigente antes de que se realice el cobro o la factura. Muchos establecimientos no pueden aplicar el beneficio de manera retroactiva una vez emitido el ticket de compra.

¿Cuáles son los requisitos para tramitar la credencial INAPAM?

Estos son los requisitos para tramitar la credencial INAPAM:

Si cumples 60 años en este mes de marzo, tramitar tu credencial es prioritario para acceder a estos ahorros. Los módulos del INAPAM operan de lunes a viernes en un horario de 08:00 a 14:00 horas.

Los requisitos básicos que solicita el Gobierno de México son:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte)

Acta de nacimiento legible

CURP

Dos fotografías tamaño infantil (blanco y negro o a color).

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS