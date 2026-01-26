Algunos de los municipios del Estado de Jalisco cuentan con una lista de comercios que ofrecen descuentos en materia de alimentos a personas adultas mayores de 60 años, siempre y cuando presentan su tarjeta Inapam. Estos beneficios forman parte del padrón de establecimientos afiliados al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y aplican en tiendas de abarrotes, restaurantes, carnicerías, cremerías, fondas y otros negocios del mismo giro alimentario.

El pasado 16 de enero, el Inapam publicó una lista actualizada de los beneficios para los adultos mayores que tengan su tarjeta Inapam. De acuerdo con la información oficial, los descuentos en alimentos, que es el pendiente de esta nota, van del 2% y hasta el 30%, dependiendo del municipio y del establecimiento. La ventaja principal es que se trata de beneficios permanentes, no limitados a una temporada específica, y que en cierta manera representan un ahorro para las personas de la tercera edad.

Municipios de Jalisco con comercios afiliados al Inapam que dan descuentos a adultos mayores

Entre los municipios donde adultos mayores en Jalisco pueden obtener descuentos en alimentos al presentar su credencial Inapam se encuentran:

Guadalajara

Zapopan

San Pedro Tlaquepaque

Tonalá

Chapala

Casimiro Castillo

Cihuatlán

Arandas

Encarnación de Díaz

La Barca

Ojuelos de Jalisco

Ocotlán

San Gabriel

San Julián

San Miguel el Alto

Tenamaxtlán

Tototlán

Valle de Guadalupe

Zapotlán el Grande (Ciudad Guzmán)

Mezquitic

Degollado

Pihuamo

En estos municipios participan desde tiendas de abarrotes y minisúpers hasta restaurantes, fondas, loncherías, pollerías, carnicerías y fruterías, lo que permite a las personas adultas mayores reducir gastos en productos de consumo básico.

Los porcentajes de descuento más frecuentes son:

5% y 10%, los más habituales.

15%, principalmente en restaurantes.

20% y hasta 30%, en casos específicos de negocios que así lo incluyen.

El descuento se aplica directamente en caja al presentar la credencial del Inapam.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF