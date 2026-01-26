La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR México) informó que concluyó su agenda de seis días de trabajo en la Feria Internacional de Turismo (FITUR 2026), realizada en Madrid, España. Durante este periodo, el organismo enfocó sus esfuerzos en fortalecer la promoción turística de México, atraer inversión y ampliar la conectividad empresarial, mediante reuniones de alto nivel y acuerdos concretos que buscan traducir la presencia nacional en oportunidades tangibles para el sector comercio, servicios y turismo.

La delegación mexicana estuvo integrada por 56 participantes provenientes de 15 entidades federativas, así como 13 presidentas y presidentes de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, quienes representan directamente a más de 300 mil empresas afiliadas. Durante FITUR 2026 se realizaron más de 300 encuentros con empresarios, organismos internacionales y aliados estratégicos, consolidando vínculos que permitirán articular inversión y cooperación internacional para los estados.

Entre los trabajos realizados, CONCANACO SERVYTUR sostuvo reuniones con organismos de relevancia, como la Confederación de Organizaciones Empresariales de España, la Asociación Empresarial México-España, la Asociación Española Multisectorial de Microempresas, la Comunidad Europea Mexicana de Negocios, ONU Turismo, la Confederación Española de Agencias de Viajes, la Asociación Internacional para la Cooperación Turística (ASICOTUR) y el Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad. También se incluyeron acercamientos con fundaciones solidarias y el Club de la Hispanidad Futura.

La agenda contempló reuniones con Global Mundo Ejecutivo y CEO Strategic, un encuentro con la Ministra de Guinea Ecuatorial, así como acercamientos con equipos de promoción internacional de Dubái y Marruecos. Además, se fortaleció la relación institucional con Casa México, consolidando una línea de diplomacia empresarial útil, moderna y medible.

La participación de CONCANACO SERVYTUR incluyó diálogo directo con autoridades y representaciones estatales, así como acercamientos con gobernadoras y gobernadores de Quintana Roo, Tlaxcala, Durango, Guanajuato, Jalisco y Querétaro. El objetivo fue posicionar al turismo como motor de inversión, empleo y desarrollo regional, y generar oportunidades concretas para empresas locales en distintos rubros del sector.

Dentro de la agenda de vinculación, la Confederación sostuvo reuniones con empresas, liderazgos e iniciativas internacionales de distintos sectores para identificar rutas de colaboración, inversión y promoción para México. Como parte de estas acciones, en el Pabellón México se presentó el cortometraje “El Buen Morir”, obra que será registrada en 17 festivales internacionales de cine, integrando turismo, identidad y cultura como estrategia para fortalecer la presencia de México con contenidos de valor y generar interés en visitantes y empresarios internacionales.

FITUR 2026 se convirtió así en un espacio clave para consolidar alianzas estratégicas, atraer inversión extranjera y proyectar la oferta turística de México, fortaleciendo la competitividad de los estados participantes y potenciando la colaboración entre el sector privado y las autoridades nacionales e internacionales.

Los resultados de esta agenda incluyen:

La firma de cuatro convenios para fortalecer la promoción de México y ampliar oportunidades de negocio.

La incorporación de CONCANACO SERVYTUR a la alianza “Viaja Seguro rumbo al Mundial 2026”, con el propósito de proteger a niñas, niños y adolescentes contra la trata de personas.

El acompañamiento institucional a la Secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, en actividades estratégicas para consolidar la presencia de México en escenarios internacionales.

“Nuestra participación en FITUR tuvo un propósito claro: convertir cada encuentro en una oportunidad y cada oportunidad en resultados para las empresas y para los estados. La proyección internacional cobra sentido cuando se traduce en inversión, ventas y empleo”, afirmó Octavio de la Torre, presidente de CONCANACO SERVYTUR México, quien agradeció el acompañamiento de Daniel Luna David, integrante de la Confederación.

CONCANACO SERVYTUR informa que dará seguimiento técnico y operativo a los acuerdos y reuniones derivados de FITUR 2026 a lo largo de 2026, a través del Global Investment Center, como instancia de vinculación, acompañamiento y medición de resultados.

Para este año se contemplan, además, nuevas agendas internacionales en Honduras, Uruguay, Emiratos Árabes Unidos y España, orientadas a ampliar oportunidades de inversión, comercio y turismo.

