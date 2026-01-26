El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este lunes el esperado Plan Maestro 2026, con el que, entre otros asuntos importantes relacionados con atención para las y los contribuyentes y medidas para evitar la evasión fiscal, se establecen las directrices para alcanzar la meta histórica de recaudación de 5.8 billones de pesos.El SAT, según versa en el comunicado, ampliará su presencia con la apertura de nuevas oficinas en:Estas aperturas de centros de atención tiene el objetivo de acercar los trámites y servicios a la población; además, fortalecerá el programa Oficina Móvil en las 32 entidades del país.Adicionalmente, se ofrecerá asistencia y orientación a fin de explicar con claridad al contribuyente su situación fiscal, sus derechos y obligaciones. En particular, se brindará orientación especializada para integrar la información requerida en los trámites de devolución de impuestos, con lo que se buscará agilizar dicho proceso. El organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró en el comunicado que implementará nuevos formatos para facilitar la presentación de trámites, optimizará el tiempo de atención en sus 166 oficinas y renovará el proceso del Servicio de Aclaración al Contribuyente (Ventana Virtual), con el propósito de continuar con la política de simplificación.El SAT estableció criterios específicos en la programación de auditorías, entre los que se incluyen esquemas inteligentes contra la evasión y el contrabando, lo que permitirá, aseguró, que las revisiones se enfoquen en quienes presentan irregularidades y no en los contribuyentes que cumplen correctamente.El SAT aseveró que llevará a cabo procesos de revisión oportunos para identificar a quienes incurran en la compra-venta de facturas falsas y realizará el cobro de las contribuciones omitidas por la compra de comprobantes fiscales falsos.El organismo declaró que las y los contribuyentes que recibieron facturas declaradas como falsas tendrán 30 días para corregir esta situación. No se mencionaron, sin embargo, las sanciones legales por incurrir en esta falta. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * FF