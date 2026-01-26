El Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó este lunes el esperado Plan Maestro 2026 , con el que, entre otros asuntos importantes relacionados con atención para las y los contribuyentes y medidas para evitar la evasión fiscal, se establecen las directrices para alcanzar la meta histórica de recaudación de 5.8 billones de pesos .

Los ejes del Plan Maestro

Atención honesta, cercana y con calidez

El SAT, según versa en el comunicado, ampliará su presencia con la apertura de nuevas oficinas en:

Baja California

Baja California Sur

Ciudad de México

Jalisco

Michoacán

Nuevo León

Oaxaca

Quintana Roo

Yucatán

Estas aperturas de centros de atención tiene el objetivo de acercar los trámites y servicios a la población; además, fortalecerá el programa Oficina Móvil en las 32 entidades del país.

Adicionalmente, se ofrecerá asistencia y orientación a fin de explicar con claridad al contribuyente su situación fiscal, sus derechos y obligaciones . En particular, se brindará orientación especializada para integrar la información requerida en los trámites de devolución de impuestos, con lo que se buscará agilizar dicho proceso.

Anuncio del Plan Maestro 2026. X / @SATMX

El organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró en el comunicado que implementará nuevos formatos para facilitar la presentación de trámites, optimizará el tiempo de atención en sus 166 oficinas y renovará el proceso del Servicio de Aclaración al Contribuyente (Ventana Virtual) , con el propósito de continuar con la política de simplificación.

Implementación de esquemas de fiscalización transparentes y objetivos

El SAT estableció criterios específicos en la programación de auditorías, entre los que se incluyen esquemas inteligentes contra la evasión y el contrabando, lo que permitirá, aseguró, que las revisiones se enfoquen en quienes presentan irregularidades y no en los contribuyentes que cumplen correctamente.

Contra las facturas falsas

El SAT aseveró que llevará a cabo procesos de revisión oportunos para identificar a quienes incurran en la compra-venta de facturas falsas y realizará el cobro de las contribuciones omitidas por la compra de comprobantes fiscales falsos .

El organismo declaró que las y los contribuyentes que recibieron facturas declaradas como falsas tendrán 30 días para corregir esta situación. No se mencionaron, sin embargo, las sanciones legales por incurrir en esta falta.

