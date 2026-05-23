El Hot Sale 2026 está a punto de arrancar en México, y con él, una inmensa ola de ofertas que atrae tanto a compradores entusiastas como a ciberdelincuentes al acecho. Ante este panorama, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha encendido las alertas máximas para evitar que los usuarios pierdan su dinero en sitios web fraudulentos que simulan ser comercios legítimos.Desde Guadalajara hasta Monterrey, millones de mexicanos buscarán los mejores descuentos en tecnología, viajes y moda del 25 de mayo al 2 de junio. Sin embargo, el drástico aumento de páginas clonadas y ofertas falsas en redes sociales obliga a los consumidores a ser mucho más astutos, precavidos y rápidos al momento de sacar su tarjeta bancaria para realizar un pago.Para combatir frontalmente este problema, las autoridades mexicanas habilitaron el Monitoreo de Tiendas Virtuales, una plataforma oficial y gratuita que te dice la verdad sobre cualquier comercio en internet. Esta innovadora herramienta digital permite revisar en tiempo real si una tienda en línea cumple rigurosamente con la Ley Federal de Protección al Consumidor antes de que decidas comprar.Utilizar este sistema es sumamente sencillo: solo necesitas ingresar el nombre comercial, el giro o la dirección web del negocio directamente en el portal oficial de la dependencia. En cuestión de segundos, el sistema te confirmará si el sitio cuenta con un aviso de privacidad válido, políticas de devolución claras, información legal del proveedor y métodos de pago verdaderamente seguros.Si lamentablemente realizaste un pago impulsivo y descubres minutos después que la página era falsa, debes actuar de inmediato sin perder la calma. La Condusef recomienda contactar urgentemente a tu institución bancaria para reportar la situación e intentar bloquear el cargo no reconocido antes de que el dinero sea procesado y transferido por completo a los estafadores.Además de contactar a tu banco, es de vital importancia reportar el incidente a la Policía Cibernética para que inicien una investigación y den de baja el sitio malicioso lo antes posible. Guarda todas las capturas de pantalla, correos de confirmación, enlaces sospechosos y comprobantes de pago, ya que serán tu principal evidencia para respaldar cualquier reclamación formal.Participar en esta esperada temporada de descuentos masivos no tiene que convertirse en un deporte de riesgo si utilizas la información preventiva a tu favor. Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO