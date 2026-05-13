Hot Sale 2026 en Costco: fechas, horarios y qué descuentos esperar

La cadena internacional de clubes de precios mayoristas Costco alista una serie de descuentos para los mexicanos a través de su tienda en línea, puesto que será una de las empresas participantes en el Hot Sale 2026.

Durante los días exclusivos de promociones, la tienda estadounidense con gran presencia en México ofrecerá oportunidades atractivas a sus socios, de la mano de la campaña anual de comercio electrónico más importante de México.

De este modo, el Hot Sale en Costco representa una excelente oportunidad para los consumidores que desean adquirir productos de diversas categorías a precios reducidos. Por ello, aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre el evento, incluidas las fechas y los descuentos que se esperan.

¿Qué es el Hot Sale y por qué es tan importante en México?

El Hot Sale es la campaña de comercio electrónico más importante del país y la edición de este año está a punto de comenzar, lo que significa que los consumidores tendrán acceso a descuentos exclusivos en diversas plataformas.

El Hot Sale es organizado por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) con el objetivo de impulsar el comercio electrónico e incentivar a los usuarios a realizar compras durante el periodo de la campaña.

La primera edición del Hot Sale se llevó a cabo en 2014 y, con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los eventos de ventas en línea más populares de México. A través de esta campaña, las marcas tienen la oportunidad de darse a conocer y los usuarios pueden adquirir productos a precios más accesibles.

Hot Sale en Costco: fechas clave para aprovechar los descuentos

El Hot Sale en Costco se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio. Hasta el momento, los descuentos específicos no han sido anunciados, aunque se espera que las ofertas abarquen diversas categorías, incluyendo productos de su marca Kirkland Signature.

Cabe decir que, en el caso de Costco, la cadena suele concentrar sus principales descuentos en su tienda digital. Sin embargo, es recomendable estar al pendiente de sus medios de comunicación oficiales para conocer la existencia de ofertas en puntos de venta físicos, así como la implementación de horarios especiales.

Recuerda que para poder acceder a los descuentos del Hot Sale 2026 en Costco deberás contar con una membresía vigente y estar registrado previamente con ella en su página web.

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MB