Hot Sale 2026: Amazon prepara ofertones con más de 50% de descuento y 24 MSI

Amazon ya ha adelantado a los consumidores algunos de sus productos que tendrán descuentos en el próximo Hot Sale 2026. Este evento traerá promociones de hasta el 55 % de descuento y hasta 24 meses sin intereses. Conoce las atractivas ofertas y busca la que más te convenga.

¿Cuáles serán las ofertas de Amazon en el Hot Sale 2026?

Amazon dará promociones a meses sin intereses; cabe mencionar que cada promoción aplica distinto de acuerdo a los bancos participantes, por lo que habrá que esperar a que Amazon brinde más información. A continuación te decimos la lista de los productos en los que Amazon podría aplicar descuentos:

Tecnología y electrónica como:

Smartphones

Laptops

Pantallas y dispositivos inteligentes

Consolas como PlayStation 5 y Xbox Series X

Moda y belleza

Hogar y cocina:

Freidoras de aire

Robots aspiradores

Cafeteras y muebles

¿Cuándo es el Hot Sale 2026?

El Hot Sale 2026, que se realizará del 25 de mayo al 2 de junio, prevé una buena participación de consumidores digitales en México , impulsada por descuentos, promociones y un mayor uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) durante el proceso de compra, informó la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

¿Qué buscan comprar los consumidores en el Hot Sale 2026?

Entre las categorías con mayor intención de compra en el Hot Sale se encuentran:

Computadoras

Tabletas

Teléfonos celulares

Ropa y calzado

Aparatos de audio

Televisores

Videojuegos, boletos de avión y productos de belleza y cuidado personal.

Te puede interesar: SAT confirma lista de disponibilidad de citas para atención presencial en estos módulos y oficinas

Los descuentos directos sobre el precio original serán el principal incentivo de compra, ya que el 86% de los consumidores los considera el beneficio más atractivo. Le siguen el financiamiento tradicional, con 40%; las bonificaciones bancarias, con 39%; los incentivos de producto, con 30%, y la logística premium, con 21 por ciento.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS