La iniciativa “Chavos que Inspiran”, de la Fundación BBVA, busca transformar el futuro de miles de estudiantes mexicanos con un apoyo económico mensual. Dicho programa está diseñado para alumnos que están por iniciar su primer año de educación secundaria en cualquier escuela pública del país durante el próximo ciclo escolar 2026-2027. Pero, ¿qué ofrece exactamente este programa educativo? En esta nota te contamos los detalles.

Además de recibir una transferencia directa de dos mil pesos mensuales durante los 10 meses que dura el ciclo escolar regular, los beneficiarios también obtienen acceso a módulos prácticos de educación financiera, desarrollo de habilidades de liderazgo y el aprendizaje intensivo del idioma inglés.

¿Cuáles son los requisitos para la Beca BBVA?

Vivir en México y tener nacionalidad mexicana. Ingresar a primero de secundaria en una escuela pública con validez oficial, en el ciclo escolar 2026-2027. Tener promedio mínimo de 7.0 al terminar la primaria. Necesitar apoyo económico para seguir estudiando.

El registro debe realizarse antes del 17 de mayo de 2026, fecha límite. Todo el proceso de inscripción es completamente gratuito y se lleva a cabo de manera 100% digital a través del portal oficial de becas de la institución.

¿Qué papeles se necesita para la Beca BBVA?

Del estudiante:

Correo electrónico activo y personal.

CURP

Acta de nacimiento mexicana

Promedio actual de primaria

Datos de la secundaria a ingresar

Del padre, madre o tutor legal:

CURP

Identificación oficial vigente por ambos lados (INE, pasaporte o licencia de conducir)

Los padres o tutores legales deberán de subir los documentos requeridos escaneados en formato PDF o JPG, cuidando que los archivos no excedan los 12 MB.

Además, si al concluir la secundaria, el alumno mantiene un buen promedio de calificaciones y cumple con las rutas de formación, la beca puede extenderse automáticamente durante la preparatoria y la universidad, incrementando el monto económico gradualmente hasta alcanzar los 4 mil 500 pesos mensuales.

Los resultados finales de los jóvenes seleccionados se publicarán de manera oficial a finales del mes de septiembre de 2026.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AO