Hot Sale 2026: El error al comprar en línea que vacía tus cuentas y cómo evitarlo

El Hot Sale 2026 se celebrará oficialmente del 25 de mayo al 2 de junio en México, consolidándose como la campaña de ventas por internet más importante del país. Organizado por la AMVO, este evento reunirá a más de 700 marcas con descuentos irresistibles; sin embargo, también trae un problema: atraer a estafadores digitales que buscan aprovechar el descuido de los consumidores.

El peligro oculto detrás de las ofertas y promociones relámpago

Durante el Hot Sale, los ciberdelincuentes intensifican drásticamente la creación de páginas web falsas y el envío masivo de correos electrónicos engañosos, una práctica conocida como phishing. Los criminales apelan al sentido de urgencia con mensajes alarmantes como "últimas piezas disponibles" para que el usuario actúe por impulso y entregue su información financiera sin verificar el comercio.

Tips rápidos y efectivos para blindar tus compras en línea

Para evitar convertirte en una víctima de estos delitos, es fundamental seguir esta lista de puntos clave:

Verifica siempre que la dirección web comience con "https://" y tenga el candado de seguridad.

Utiliza exclusivamente tarjetas digitales con CVV dinámico.

Evita a toda costa las transferencias directas a cuentas personales.

Nunca compartas tus contraseñas o NIP por ningún medio. Además, la Profeco recomienda encarecidamente leer reseñas detalladas de otros compradores y confirmar que el sitio cuente con políticas de devolución claras.

¿Qué hacer si detectas un movimiento sospechoso en tu cuenta?

Si llegas a notar cargos no reconocidos o transacciones extrañas durante el desarrollo del evento, debes actuar de manera inmediata y sin dudarlo. En caso de detectar cualquier anomalía, bloquea tu tarjeta temporalmente desde la misma aplicación y comunícate de inmediato con la línea de atención de tu banco para levantar el reporte correspondiente.

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Aprovechar al máximo las rebajas y promociones del evento digital más importante del año requiere de una excelente planificación y mucha cautela. Al adoptar estos sencillos pero poderosos hábitos de ciberseguridad, aseguras que tus adquisiciones lleguen a casa sin contratiempos. Recuerda que mantener el software de tus dispositivos siempre actualizado y evitar realizar compras mientras estás conectado a redes Wi-Fi públicas son medidas preventivas básicas que marcan la diferencia definitiva contra el fraude.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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