Hot Sale 2026: El truco secreto para activar alertas y cazar las mejores ofertas

Se acerca el Hot Sale 2026, el evento de comercio online más esperado y grande en todo México, organizado anualmente por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), que se llevará a cabo del 25 de mayo al 2 de junio. Miles de tiendas lanzarán promociones increíbles, pero todos sabemos por experiencia que los mejores artículos vuelan en cuestión de segundos.

¿Por qué conformarte con las sobras cuando puedes ser el primero en enterarte de las rebajas en tecnología, moda o viajes? La respuesta está en usar la tecnología a tu favor.

¿Cómo encontrar buenas ofertas en el Hot Sale 2026?

La respuesta para encontrar buenas ofertas en el Hot Sale 2026 es activar alertas personalizadas en tus dispositivos móviles y computadoras. Plataformas gigantes del comercio digital como Amazon y Mercado Libre cuentan con herramientas nativas que te avisan al instante cuando ese celular de gama alta o la pantalla inteligente que buscas baja de precio. A continuación te decimos el paso a paso para cazar las mejores ofertas en este evento:

Configura tus notificaciones paso a paso para ofertas

Para empezar con el pie derecho, descarga las aplicaciones oficiales de tus tiendas favoritas y asegúrate de tener una cuenta activa con tus datos actualizados. Ve a la sección de configuración de tu smartphone y habilita las notificaciones "push"; esto permitirá que tu celular te avise en tiempo real sobre las ofertas relámpago exclusivas del Hot Sale 2026.

Para este Hot Sale 2026, descarga las aplicaciones oficiales de tus tiendas favoritas y asegúrate de tener una cuenta activa. UNSPLASH / V. GARIEV

Otro truco infalible que recomiendan los expertos es utilizar las famosas listas de deseos o "wishlists". Agrega los productos que te interesan varios días antes de que comience el evento; de esta manera, el algoritmo de la tienda detectará tu interés y te enviará un correo o alerta directa en cuanto el precio se desplome. ¡Es una estrategia que nunca falla!

Además, no subestimes el inmenso poder de Google para rastrear precios en toda la red. Puedes crear una "Alerta de Google" gratuita con el nombre exacto de tu producto deseado más la palabra "descuento" o "Hot Sale". Así, recibirás un resumen diario en tu bandeja de entrada con las mejores opciones rastreadas en cientos de páginas web.

Tips rápidos para alcanzar ofertas y no caer en trampas en el Hot Sale 2026

Aquí te dejamos una lista de consejos rápidos para que tu experiencia de compra sea impecable, rápida y, sobre todo, muy segura:

Compara antes de comprar: Revisa el precio actual desde hoy para asegurarte de que el descuento durante el evento sea real y no un precio inflado.

Revisa el precio actual desde hoy para asegurarte de que el descuento durante el evento sea real y no un precio inflado. Sigue a las marcas en redes: Muchas empresas lanzan cupones exclusivos de corta duración en sus perfiles de Instagram o X (antes Twitter).

Muchas empresas lanzan cupones exclusivos de corta duración en sus perfiles de Instagram o X (antes Twitter). Usa extensiones de navegador: Herramientas gratuitas como Keepa te muestran el historial de precios de un producto a lo largo del año.

Herramientas gratuitas como Keepa te muestran el historial de precios de un producto a lo largo del año. Recuerda siempre verificar que las páginas web donde ingresas tus datos sean completamente seguras (busca el candadito cerrado junto a la URL).

donde ingresas tus datos sean completamente seguras (busca el candadito cerrado junto a la URL). La Profeco recomienda encarecidamente evitar dar clic en enlaces sospechosos que lleguen por WhatsApp o SMS, ya que los ciberdelincuentes también aprovechan esta temporada alta para hacer de las suyas.

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¿Por qué es crucial adelantarte a las fechas oficiales?

Aunque el evento arranca de manera oficial el lunes 25 de mayo, muchas tiendas departamentales comienzan con preventas exclusivas durante el fin de semana previo para clientes con ciertas tarjetas bancarias. Al tener tus alertas activadas desde hoy, podrás aprovechar estas ventanas de oportunidad donde el inventario está intacto y los servidores web no están saturados.

El Hot Sale 2026 está a la vuelta de la esquina y la mejor forma de triunfar es anticiparse a la multitud. Activa tus notificaciones hoy mismo, prepara tus listas de deseos con calma y mantente muy atento a las actualizaciones diarias que te compartiremos aquí en El Informador.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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