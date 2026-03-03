Pensión Bienestar: Estos son los beneficiarios que cobran este 4 de marzo

Durante la conferencia de prensa “La Mañanera” de este pasado 2 de marzo, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar del gabinete liderado por la Mandataria Claudia Sheinbaum, dio a conocer el calendario oficial del segundo pago de 2026 de las distintas Pensiones del Bienestar, mismo que corresponde al bimestre marzo-abril.

Si eres una de las personas beneficiarias, en esta nota te presentamos el calendario de pagos por orden alfabético de apellidos, junto a las y los mexicanos que cobrarán mañana miércoles.

Las Pensiones del Bienestar —como la Pensión a los Adultos Mayores, Mujeres Bienestar, y la Pensión para Personas con Discapacidad— son programas sociales que brindan apoyo económico a millones de personas en todo México.

¿Quiénes cobran este 4 de marzo su Pensión del Bienestar?

De acuerdo con el calendario presentado por Montiel, las y los beneficiarios que recibirán este miércoles 4 de marzo su pensión corresponden al apellido cuya primer letra sea:

Miércoles 4 de marzo | Letra “C”

Los apoyos serán depositados en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiaria y beneficiario en las fechas ya señaladas por la Secretaría del Bienestar:

También cabe recordar que, con el fin de adaptarse a la actual inflación y cubrir la canasta básica, el gobierno mexicano anunció a comienzos de año un incremento en el monto de todas las pensiones, el cual quedó de la siguiente forma:

Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores: 6 mil 400 pesos

6 mil 400 pesos Pensión Bienestar de las Personas con Discapacidad: 3 mil 300 pesos

3 mil 300 pesos Programa de Madres Trabajadoras: mil 650 pesos

mil 650 pesos Pensión Mujeres Bienestar: 3 mil 100 pesos

