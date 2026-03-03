Nissan Versa y Sentra 2026: Precios y versiones en México

Para Nissan, el Versa y el Sentra son dos de sus modelos más importantes ya que están en el top 5 de ventas a nivel nacional. Ambos modelos de fabrican en Aguascalientes tanto para consumo local como para exportación, con mejoras que van más allá de lo estético.

Nissan Versa

La historia del Nissan Versa, en nuestro país, se remonta a su lanzamiento en el 2011 como modelo 2012, y desde entonces ha vendido más de 850 mil unidades en nuestro país. La segunda generación tuvo un rediseño en el 2022 y ahora, como modelo 2026, llega en su tercera generación.

Los cambios externos del Nissan Versa 2026 son significativos, pues el frente ahora divide los faros en dos secciones con la luz diurna en LED en la parte superior unido mediante una franja en negro brillante, mientras que el faro principal está más abajo. De costado, integra unos rines de 17 pulgadas de nuevo diseño mientras que la trasera tiene un nuevo acomodo de las luces, todo en LED, unidas también por una franja en negro brillante.

Al interior del Nissan Versa 2026 encontramos materiales suaves al tacto en la zona más próxima a los ocupantes, en un color azul, mismo que recubre los asientos de piel sintética. El cuadro de instrumentos es digital, de 7 pulgadas, y la pantalla central crece a 12.3 pulgadas con sistema de sonido Bose de 8 altavoces (dos de ellas en la cabecera del conductor). En cuanto a seguridad, incorpora hasta 12 asistencias a la conducción.

Mecánicamente, el Nissan Versa 2026 conserva el 1.6 litros de 118 hp y 110 lb-pie que se asocia a una transmisión manual en las versiones Sense y Advance, y CVT disponible en todas (la Exclusive sólo es CVT).

Esta transmisión automática está recalibrada para mejorar la aceleración inicial y la respuesta en incorporaciones o rebases, así como ajustes profundos en suspensión para hacerlo más cómodo. La insonorización también ha sido mejorada para ser más silencioso en todo momento.

El Nissan Versa 2026 está disponible con los siguientes precios y versiones:

Nissan Versa 2026 Sense manual: $382,900

Nissan Versa 2026 Sense CVT: $406,900

Nissan Versa 2026 Advance manual: $428,900

Nissan Versa 2026 Advance CVT: $439,900

Nissan Versa 2026 Exclusive CVT: $470,900

Nissan Sentra

La historia del Nissan Sentra es más extensa, sin contar el antecedente de las primeras tres generaciones de Tsuru, pues se introdujo a México en 1996 con la sexta generación y desde entonces, más de 800 mil unidades se han vendido en nuestro país.

Actualmente, la marca presenta al Nissan Sentra 2026 como la novena generación, donde presume una estética deportiva y moderna. Los faros son más delgados con unas tiras de luz en T para los DRL, que se integran de manera fluida con la parrilla. La parte trasera también tiene unas ópticas más delgadas, totalmente en LED y entre los atributos de diseño, puede incorporar carrocería bitono con un nuevo color anaranjado.

Al interior, estrena el Monolith Display que ya conocemos de otros modelos de la marca y de Infiniti, con dos pantallas de 12.3 pulgadas cada una unidas para una visión ininterrumpida. A ello, se le añade el sistema de sonido Bose de 8 bocinas y subwoofer con nuevo mapeo de la electrónica, nuevos cristales acústicos, iluminación ambiental con 64 colores y nuevo diseño de volante de dos brazos. Las vestiduras pueden escogerse en un tono claro, prácticamente blanco, que otorga sensación de amplitud. Algo que es novedoso para el usuario es que estrena el freno de estacionamiento electrónico con Autohold.

Mecánicamente, el Nissan Sentra 2026 conserva el duradero motor 2.0 litros de 145 hp y 145 lb-pie con una CVT de nueva generación (ya no habrá manual) que busca ofrecer una respuesta más lineal en todo momento. El enfoque del auto es la comodidad, por lo que la suspensión trasera independiente también jugará un papel importante. En seguridad, incorporará hasta 17 asistencias a la conducción y mejoras en el haz de luz de los faros LED.

El Nissan Sentra 2026 está disponible con los siguientes precios y versiones:

Nissan Sentra 2026 Sense CVT: $469,900

Nissan Sentra 2026 Advance CVT: $489,900

Nissan Sentra 2026 SR CVT: $548,900

Nissan Sentra 2026 SR Platinum CVT: $569,900

El Nissan Versa 2026 y Nissan Sentra 2026 están catalogados como nuevas generaciones (tercera y novena, respectivamente) dado que los cambios que presentan van más allá de lo estético y tecnológico, pues existen profundas mejoras en suspensión, transmisión, filtración de sonidos del camino y dirección, lo cual es algo que no ocurre en un rediseño, donde solamente es una actualización ligera en lo estético, generalmente.

EE