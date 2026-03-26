Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), presentó este jueves, desde "La Mañanera" de la Presidenta Claudia Sheinbaum, un programa de atención inmediata para la protección de la industria de vehículos pesados en el país . El funcionario explicó que es una estrategia respaldada por el Plan México que contempla una inversión inicial de 2 mil millones de pesos para incentivar la renovación de flotillas desde este mismo año.

Tras la presentación del programa, Rogelio Arzate Tapia, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), reconoció los apoyos a la industria impulsados por el Gobierno de México y también el apoyo brindado por la SE.

"Este anuncio representa, en verdad, una decisión estratégica en beneficio del país y sobre todo de las y los mexicanos. El autotransporte es columna vertebral de nuestra economía: más del 80 % de las mercancías y millones de personas se movilizan a lo largo de nuestro país con nuestros productos . De hecho, todas las industrias utilizan los vehículos pesados para mover bienes, suministros y personas", dijo.

Lee también: México defiende su derecho a elevar aranceles a China ante competencia desigual

Destacan beneficios de renovar el autotransporte en México

Durante la conferencia matutina, Arzate Tapia indicó que modernizar la flota vehicular es una necesidad "apremiante" que tendrá impactos positivos profundos, como mejorar la seguridad vial al incorporar vehículos con tecnologías avanzadas, hacer el transporte más eficiente y reducir emisiones contaminantes .

"Alienta el crecimiento del país al hacer más eficiente y productivo el autotransporte con el mayor tiempo también y apoyo a las micro y pequeñas empresas [...] Y sobre todo, impulsa una movilidad más incluyente que genera bienestar social con un autotransporte más accesible, moderno y digno para todas y todos", expresó.

El presidente de la ANPACT agregó que planes como estos fortalecen a la industria automotriz de vehículos de pasaje y de carga, un sector que, además de generar 200 mil empleos, fomenta la inversión en el país, genera derrama económica y desarrollo regional .

"Asimismo, mediante el impulso al financiamiento a través de la banca de desarrollo con nacional financiera, el financiamiento de las importaciones de vehículos pesados usados y el avance en las normas de seguridad, se fortalece un ecosistema más competitivo, seguro y sostenible con carácter social", mencionó.

Recordó que la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones integra a 15 empresas automotrices de vehículos pesados, por lo que este paquete, anunciado por Marcelo Ebrard Casaubón, apuesta por el crecimiento y la prosperidad compartida.

Te recomendamos: Grecia Quiroz analiza competir por la gubernatura de Michoacán en 2027

¿En qué consiste el programa para renovar el autotransporte pesado?

El Gobierno de México lanzó este jueves un programa para acelerar la renovación del autotransporte pesado, con una bolsa de 6 mil millones de pesos en apoyos fiscales y financieros. Este incluye nuevas reglas de seguridad y emisiones, así como controles a la importación de unidades usadas, con el objetivo de preservar 200 mil empleos .

Con la estrategia, además, se prevé elevar la producción nacional de vehículos de carga, mejorar las condiciones del autotransporte en el país y abatir emisiones.

Ebrard detalló que en México hay unos 1.2 millones de vehículos pesados registrados y que el plan podría multiplicar por seis la velocidad de renovación, abriendo la puerta a alrededor de 60 % de quienes no han podido cambiar sus unidades, sin que ello implique sustituir ese porcentaje de toda la flota.

Asimismo, conlleva la reactivación de un esquema de garantías con Nacional Financiera, con 250 millones de pesos iniciales, dirigido sobre todo al "hombre y mujer camión", así como a micro y pequeñas empresas transportistas.

Con información de EFE y SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF