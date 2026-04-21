Calendario Pensión ISSSTE e IMSS: ¿Quién cobra primero el dinero de mayo 2026?

El quinto mes del año, mayo, trae ajustes importantes en el calendario de depósitos para millones de adultos mayores en México. Las reglas de operación bancaria y los días festivos han modificado las fechas habituales de cobro. Si eres beneficiario del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), notarás una diferencia en tu próximo recibo.

¿Quién cobra primero la pensión en mayo 2026?

Los pensionados del ISSSTE serán los grandes ganadores en esta ocasión, ya que serán los primeros en ver reflejado su dinero. De acuerdo con su calendario oficial, el depósito correspondiente a mayo se realizará de forma adelantada.

El pago caerá exactamente el miércoles 29 de abril de 2026. Esto ocurre porque la institución tiene como norma depositar en los últimos días hábiles del mes anterior inmediato.

De esta forma, los extrabajadores del Estado tendrán liquidez antes de que comience el nuevo mes. Esto les permitirá planificar sus compras, surtir su despensa o cubrir pagos de servicios con total anticipación.

Cabe destacar que este movimiento no es un dinero extra, sino un ajuste administrativo diseñado para garantizar que los beneficiarios cuenten con su dinero sin ningún tipo de retraso.

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¿Qué pasa con el pago de la Pensión IMSS de mayo?

Los pensionados del IMSS tendrán que armarse de paciencia. Aunque la regla general de esta dependencia es pagar el primer día hábil de cada mes, mayo presenta una excepción ineludible.

El 1 de mayo se conmemora el Día del Trabajo, una fecha que está marcada por la Ley Federal del Trabajo (LFT) como un día de descanso obligatorio. Por ende, es un día inhábil para las sucursales bancarias en todo el país.

Al caer el 1 de mayo en viernes, y atravesarse el fin de semana (sábado 2 y domingo 3 de mayo), el sistema bancario pausa sus transacciones. Por ello, el IMSS se ve obligado a recorrer la fecha de dispersión.

Por lo tanto, el dinero estará disponible en las cuentas bancarias hasta el lunes 4 de mayo de 2026. Las autoridades recalcan que este ajuste es puramente logístico y no representa ninguna retención indebida de los fondos.

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Los pensionados que recibirán dos pagos de Pensión

Este flujo de capital es vital para la economía mexicana. Miles de familias dependen de estos depósitos para su sustento diario, por lo que un retraso de tres días requiere una administración cuidadosa del presupuesto familiar.

Además, es importante recordar que algunos adultos mayores podrían recibir una grata sorpresa. Aquellos pensionados del IMSS que también estén inscritos en el programa de la Pensión del Bienestar, podrían ver un pago doble a principios de mes, dependiendo de la letra de su apellido.

¿Qué hacer si no llega mi depósito en la fecha indicada?

Si llega la fecha oficial estipulada en el calendario y tu dinero no aparece en la cuenta, no entres en pánico. Ambas instituciones cuentan con canales de atención directa para resolver cualquier incidencia de manera rápida.

Para los beneficiarios del Seguro Social, está disponible el número telefónico gratuito 800 623 2323. Al llamar, solo debes elegir la opción 3, donde personal capacitado te guiará para rastrear tu pago.

Por su parte, los afiliados al ISSSTE pueden comunicarse al teléfono 55 4000 1000. También tienen la opción de acudir presencialmente a su módulo de atención al derechohabiente más cercano para levantar un reporte formal.

Mantente informado a través de los canales oficiales y organiza tu presupuesto considerando estos días de diferencia. La planeación financiera es la herramienta más valiosa para disfrutar de tu retiro con total tranquilidad.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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