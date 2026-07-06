Los posibles fraudes bancarios se consolidaron este año como el principal motivo de reclamo de los usuarios del sistema financiero.

El Buró de Entidades Financieras de la Condusef reportó un millón 515 mil quejas por este motivo entre enero y marzo, un incremento de 31.5% respecto al mismo periodo de 2025.

En total, las instituciones financieras acumularon 2 millones 8 mil reclamaciones, 23.1% más que un año antes. Tres de cada cuatro estuvieron relacionadas con posibles fraudes, de acuerdo con datos de la Condusef elaborados con información reportada por los bancos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El presidente de la Condusef, Óscar Rosado, reconoció que los fraudes contra usuarios bancarios se han incrementado, principalmente mediante mensajes engañosos, incluso aprovechando el interés generado por la Copa Mundial de Futbol.

“Estamos regresando a un momento complicado con el tema de fraudes”, afirmó el funcionario el pasado 8 de junio.

Las reclamaciones por posible fraude sumaron 5 mil 201 millones de pesos, equivalentes al 67.3% del monto total reclamado por los clientes.

Entre enero y marzo, los bancos devolvieron 2 mil 235 millones de pesos a los usuarios, 24% más que en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, esa cifra representó apenas el 28.9% de los 7 mil 729 millones de pesos reclamados.

En los casos de posible fraude, las instituciones restituyeron mil 265 millones de pesos, 13.8% más que en 2025, aunque el monto equivale solo al 24.3% de los recursos reclamados por este tipo de incidentes.

Gancho del fraude

Las autoridades financieras alertan sobre la proliferación de mensajes SMS falsos que, mediante técnicas de ingeniería social, invitan a ingresar a enlaces apócrifos para robar datos personales y bancarios.

“Recompensas Banorte. Su saldo de 31 mil 250 puntos vence hoy. Canjee aquí su reembolso de 5 mil 625 pesos...”, señala uno de estos mensajes fraudulentos.

Gabriel Zurdo, fundador y director general de BTR Consulting, explicó que la multiplicación de canales como SMS, correo electrónico y aplicaciones de mensajería, sumada a la alta dependencia del teléfono móvil, ha incrementado la vulnerabilidad de los usuarios y facilita la suplantación de identidad.

CT