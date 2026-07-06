Miles de beneficiarios de la Pensión Bienestar esperan el depósito correspondiente al bimestre julio-agosto de 2026. Este lunes 6 de julio, la Secretaría de Bienestar dio a conocer durante "La Mañanera del pueblo" el calendario oficial con las fechas en las que se realizará el pago de los recursos para los derechohabientes del programa.

¿Cuándo iniciarían los pagos de la Pensión Bienestar en julio de 2026?

Según la información oficial, los depósitos comienzan hoy lunes 6 de julio de 2026.

La entrega de los recursos suele realizarse de manera escalonada, tomando como referencia la primera letra del primer apellido de cada derechohabiente. Este mecanismo busca agilizar la atención y evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores representa uno de los programas sociales más importantes del país, ya que brinda apoyo económico a millones de personas de 65 años o más inscritas en el padrón.

Calendario oficial de pagos por letra para julio de 2026

Este es el calendario para julio; aquí puedes consultar tu día de pago para que vayas al banco el día que te corresponde:

Letra del primer apellido | Fecha

A | Lunes | 6 de julio

B | Martes | 7 de julio

C | Miércoles | 8 de julio

D, E, F | Viernes | 10 de julio

G | Lunes | 13 de julio

H, I, J, K | Miércoles | 15 de julio

L | Jueves | 16 de julio

M | Viernes | 17 de julio

N, Ñ, O | Martes | 21 de julio

P, Q | Miércoles | 22 de julio

R | Jueves | 23 de julio

S | Viernes | 24 de julio

T, U, V | Martes | 28 de julio

W, X, Y, Z | Miércoles | 29 de julio

¿Cómo se realiza el depósito de la Pensión Bienestar?

El apoyo económico se deposita de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de intermediarios.

Una vez que el recurso se encuentra disponible, los beneficiarios pueden retirar efectivo en cajeros automáticos y sucursales autorizadas o utilizar la tarjeta para realizar compras en establecimientos con terminal bancaria.

Este sistema busca garantizar que el dinero llegue de forma segura a las personas inscritas en el programa.

Recomendaciones para cobrar tu apoyo sin contratiempos

Mientras se confirma el calendario oficial, es recomendable tomar algunas precauciones para evitar inconvenientes. Toma nota de estos consejos:

Respeta la fecha asignada según la inicial de tu apellido.

Conserva tu tarjeta del Banco del Bienestar en buen estado.

No compartas tu NIP con ninguna persona.

Consulta únicamente fuentes oficiales, como la Secretaría de Bienestar.

No es obligatorio retirar todo el dinero el mismo día; puedes usar tu tarjeta para realizar pagos directamente.

Estas medidas ayudan a reducir tiempos de espera y fortalecen la seguridad durante el proceso de dispersión.

Mantente atento al calendario oficial

La recomendación principal es mantenerse informado a través de los comunicados del Gobierno federal y de los canales oficiales del programa.

Conocer con anticipación la posible fecha de pago permite a los beneficiarios planificar mejor sus gastos y evitar desplazamientos innecesarios. Si eres parte del padrón de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, revisa la inicial de tu apellido y permanece pendiente de la confirmación oficial del calendario correspondiente a julio de 2026.

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