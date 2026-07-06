Una derrama económica superior a la prevista, una ocupación hotelera menor a la esperada y un incremento significativo en las tarifas por habitación fue el saldo que dejó en Guadalajara la primera fase de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

De acuerdo con la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara (OFVC), el torneo generó una derrama económica de entre 10 mil 500 y 11 mil millones de pesos, cifra que superó la proyección inicial de 10 mil millones.

Aunque la ocupación hotelera quedó por debajo de las expectativas, el gasto de los visitantes compensó parcialmente ese comportamiento. En junio, la ocupación promedio fue de 57 por ciento, inferior al 63 por ciento registrado en el mismo mes de 2025.

En contraste, la tarifa promedio por habitación prácticamente se duplicó. Mientras que en junio del año pasado fue de mil 822 pesos, este año alcanzó 3 mil 400 pesos.

“El precio de los boletos en los estadios, al ser muy alto, hizo que el cliente que vino estuviera dispuesto a pagar tarifas más altas. Entonces eso detonó que tuviéramos un cambio en el comportamiento de nuestros turistas”, explicó Gustavo Staufert, director de la OFVC.

El directivo añadió que durante junio aumentó la presencia de turistas de mayor poder adquisitivo.

“El mercado creció en ese sentido y buscaron hospedaje con los que están familiarizados, el turista extranjero”, señaló.

Staufert precisó que la tarifa promedio de 3 mil 400 pesos, equivalente a casi 180 dólares, es similar a la que se cobra en ciudades como Los Ángeles.

Por su parte, Mark Christianson, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, consideró que los resultados fueron positivos, aunque reconoció que el sector esperaba una ocupación mayor.

“El resultado es positivo en el aspecto general, comparado con el año anterior, por ejemplo en junio. No es el resultado que esperábamos hace varios meses, con ocupaciones más altas, porque se redujeron las reservaciones”, explicó.

EL INFORMADOR/ J. Velazco

Agregó que la distribución de los partidos en varias sedes del país influyó en la demanda.

“Creo que el hecho de ser un evento tan pulverizado en tantas ciudades probablemente nuestra expectativa fue mayor a la realidad”, comentó.

Actualmente, la Zona Metropolitana de Guadalajara cuenta con una oferta superior a 30 mil habitaciones de hotel en distintas categorías, además de más de 11 mil alojamientos en plataformas como Airbnb.

Christianson indicó que los días en que hubo partidos en el Estadio Guadalajara fueron los de mayor ocupación hotelera.

“Tanto los eventos del Fan Fest como, en su momento, los conciertos generaron cuartos-noche, sobre todo para los hoteles del Centro”, precisó.

El dirigente señaló que la experiencia dejó lecciones para el sector turístico, principalmente en la planeación de otros eventos durante el torneo.

“Debimos haber mantenido el turismo de negocios que habitualmente recibe la ciudad. En los periodos en los que no había partidos dependíamos únicamente de la gente que venía al Mundial y creo que eso nos afectó. No debimos mover eventos a otras fechas porque la ciudad tenía capacidad para recibirlos”, concluyó Christianson.

Comercio del Centro vive panorama desigual

Los partidos de la primera fase del Mundial FIFA 2026 en la ciudad dejaron un balance desigual para los comercios del Centro Histórico. Luis Enrique Anguiano, delegado de la Cámara de Comercio de Guadalajara en el primer cuadro, señaló que mientras algunos negocios duplicaron sus ventas, otros registraron pérdidas de hasta 30 por ciento.

Explicó que los establecimientos dedicados a la venta de alimentos, bebidas y playeras fueron los principales beneficiados por la llegada de turistas nacionales y extranjeros que acudieron a apoyar a sus selecciones.

“Hubo dos matices: uno muy alentador y otro no tanto. El Fan Fest atrajo visitantes al Centro Histórico y los negocios de consumo rápido, como alimentos y bebidas, fueron los más beneficiados”, afirmó.

En contraste, comercios de ropa, telas, artículos religiosos, jugueterías y otros giros, que representan alrededor del 60% de los negocios de la zona, reportaron una disminución en sus ventas. Según Anguiano, muchos clientes habituales evitaron acudir al Centro al considerar que sería complicado llegar por los cierres viales y la concentración de personas.

“El hecho de que el Fan Fest estuviera en el Centro provocó que los clientes dejaran de asistir y las ventas bajaran entre 25 y 30% porque no son artículos de consumo”, comentó.

Añadió que la venta de camisetas de la Selección Mexicana fue temporal y no compensó la caída en otros productos. En el Centro Histórico de Guadalajara operan alrededor de cinco mil comercios de distintos giros.

CT