El aumento de la morosidad en el pago de créditos avanza a un ritmo cuatro veces mayor que el crecimiento del financiamiento otorgado por la banca comercial, una tendencia que, si bien aún no pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero mexicano, sí enciende señales de alerta sobre el desempeño de la economía nacional.

De acuerdo con el Boletín de análisis económico, elaborado por la Escuela de Negocios ITESO (ENI), al primer trimestre de 2026 la cartera vencida aumentó 20.6% anual, mientras que el saldo de los créditos otorgados por la banca comercial apenas creció 4.8% respecto al mismo periodo de 2025.

Aunque el índice de morosidad se mantiene en 2.2% de la cartera total, nivel considerado manejable, la tendencia al alza refleja un deterioro en la capacidad de pago de los hogares.

Mireya Pasillas Torres, académica de la ENI y responsable editorial del boletín, explicó que este comportamiento responde a un contexto de ingresos insuficientes y un mercado laboral que no genera suficientes empleos bien remunerados.

“Al haber ingresos más inestables y bajos, la gente se endeuda, usa más las tarjetas de crédito o pide préstamos; las aplicaciones bancarias hacen más fácil el endeudarse y esto contribuye al aumento de la cartera vencida en el crédito de consumo”, señaló.

El análisis también muestra que la banca está privilegiando el financiamiento al consumo por encima de la inversión productiva. Mientras los créditos al consumo crecieron 22.3% anual, los destinados al sector servicios aumentaron apenas 7.2%.

“El crédito se está destinando más a consumo que a inversión y esto limita a las empresas a incrementar su capacidad instalada, comprar maquinaria o ampliar sus plantas. Es una situación que debemos seguir vigilando durante los próximos meses”, añadió Pasillas.

En el sector empresarial también se observan signos de debilidad. La cartera vencida del sector industrial aumentó 28.5% anual, al tiempo que el saldo total de los créditos a esa actividad disminuyó 0.3%.

En Jalisco, el principal foco de preocupación se ubica en el sector agropecuario. Durante marzo de 2026 la cartera vencida creció 54.5%, lo que elevó el índice de morosidad a 15.35%, es decir, poco más de 15 pesos de cada 100 prestados al campo permanecen sin pagarse.

“Las personas del campo que tienen créditos bancarios ya no están pidiendo prestado y su cartera vencida está aumentando de manera importante”, afirmó la académica.

En conjunto, la cartera vencida de la banca comercial en Jalisco aumentó 25.9%, por encima del promedio nacional. Aunque el Estado concentra 6.3% del crédito bancario del país y ocupa el tercer lugar nacional, el boletín advierte que persisten retos para traducir su fortaleza económica en un acceso más amplio y equilibrado al financiamiento.

CT