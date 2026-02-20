La Oficina de Control de Activos Extranjeros anunció sanciones contra una red de fraude relacionada con esquemas de tiempos compartidos y vinculada al Cártel Nueva Generación (CNG), que opera principalmente en el occidente de México y habría defraudado a ciudadanos estadounidenses mediante prácticas engañosas.

Las medidas incluyen al complejo turístico Kovay Gardens, así como a cinco personas y 17 empresas mexicanas presuntamente relacionadas con esta estructura. Según la OFAC, la red tiene presencia relevante en Puerto Vallarta, Jalisco, y en Bahía de Banderas, Nayarit, dos de los principales destinos turísticos del país.

En un comunicado oficial, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que los cárteles amplían sus actividades criminales más allá del narcotráfico. “Ya sea mediante el tráfico de fentanilo a nuestras fronteras o la organización de estafas de tiempo compartido, los cárteles terroristas de la droga como el CNG victimizan constantemente a los estadounidenses para obtener beneficios”, señaló.

Añadió que, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, el Gobierno estadounidense continuará implementando medidas para debilitar las fuentes de financiamiento de estas organizaciones criminales y limitar su capacidad operativa.

De acuerdo con la OFAC, Kovay Gardens es un complejo controlado por el CNG que utiliza tácticas engañosas para atraer a posibles clientes, incluyendo llamadas automatizadas y presentaciones promocionales. Durante estos eventos, los operadores emplean técnicas de venta fraudulentas para convencer a las víctimas de adquirir contratos de tiempo compartido o realizar pagos adicionales bajo falsas promesas.

El comunicado destaca que la Red de Control de Delitos Financieros, junto con la OFAC y el Buró Federal de Investigaciones, emitió previamente una alerta sobre este tipo de esquemas. Desde entonces, las autoridades han recibido más de 850 reportes de actividades sospechosas vinculadas con fraudes de tiempos compartidos, que en conjunto suman aproximadamente 330 millones de dólares en transacciones potencialmente ilícitas.

En promedio, la FinCEN recibe cerca de 40 reportes mensuales relacionados con estos delitos, con montos que rondan los 383 mil dólares por caso, lo que evidencia la magnitud del problema y su impacto económico en las víctimas.

Las sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y la prohibición de realizar transacciones con ciudadanos o empresas de Estados Unidos. Estas medidas buscan debilitar las operaciones financieras de la red y frenar el uso de la industria turística como fachada para actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado.

El Universal

EL INFORMADOR

Dejan pérdidas millonarias a víctimas estadounidenses

De acuerdo con el FBI, unas seis mil víctimas estadounidenses denunciaron haber perdido casi 300 millones de dólares entre 2019 y 2023 a causa de estafas relacionadas con el tiempo compartido en México.

Solo en 2024, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió casi 900 denuncias relacionadas con estafas de tiempo compartido en México, con pérdidas declaradas de más de 50 millones de dólares.

Sin embargo, advierte el comunicado, es probable que estas cifras subestimen las pérdidas totales, ya que el FBI cree que la gran mayoría de las víctimas no denuncian la estafa por vergüenza, entre otras razones.

CT