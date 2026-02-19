México y Canadá refuerzan relación bilateral, pero sin romper el TMEC: especialistas

El pasado 17 de febrero la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con los ministros canadienses de Comercio, Dominic LeBlanc, y de Agricultura y Agroalimentación, Heath MacDonald, así como con empresarios de aquel país en busca de "estrechar relaciones e impulsar las inversiones entre ambos países", lo cual generó incertidumbre y especulaciones sobre posibles alianzas entre ambos países por sobre Estados Unidos, de cara a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC).

Sin embargo, de acuerdo con la opinión de especialistas en relaciones internacionales, lo anterior no quiere decir precisamente que busquen sobreponerse al tratado ante peticiones que pudiera solicitar el gobierno estadounidense, sino, precisamente, reforzar los acuerdos entre ambas naciones, en las cuales uno es socio clave comercial del otro.

Así lo explicó, por ejemplo, Eduardo González, internacionalista y académico del TEC de Monterrey, quien dijo, el encuentro debe leerse como parte de una lógica de fortalecimiento bilateral que corre en paralelo al TMEC, sin contradecirlo, pero sí ampliando márgenes de maniobra ante posibles tensiones con Washington.

El especialista explicó que, frente a lo que describió como "desplantes y amenazas" por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, tanto Canadá como México han buscado consolidar su relación comercial directa, sin depender exclusivamente del marco trilateral, pero sí aprovechando las garantías que este les ofrece.

Desde su perspectiva, dijo, la reunión no implica una ruptura con el tratado regional, sino una diversificación calculada, pues consideró, aunque el T-MEC seguirá siendo el eje de la integración norteamericana, los tres países eventualmente deberán ceder en algunos puntos, mientras que Canadá y México exploran espacios de cooperación más profundos entre sí.

Eduardo González subrayó que, pese a la cercanía política y económica, el intercambio comercial entre México y Canadá continúa siendo reducido en comparación con el volumen que ambos mantienen con Estados Unidos, el cual no es comparable con los flujos comerciales entre México y Estados Unidos o entre Canadá y Estados Unidos.

El académico también enmarcó este acercamiento en un movimiento más amplio por parte de Canadá para diversificar sus relaciones internacionales, particularmente tras el acercamiento que ese país sostuvo con China, aprovechando, además, las relaciones y los puntos de preocupación entre los dos países: seguridad, comercio y aranceles.

“Yo también leería desde la perspectiva de Canadá que esto se enmarca en el acercamiento que tuvo Canadá con China. Ya hay un rechazo muy fuerte de los canadienses hacia Trump por muchas razones, por seguridad, comercio, aranceles, etcétera, y yo creo que están haciendo caso las autoridades de Canadá a este sentir ciudadano”, indicó el académico.

Eduardo González señaló que la reunión con los ministros mencionados busca que la agricultura sea uno de los sectores en los cuales exista una potencial de expansión, no solo por el intercambio de productos, sino también por la movilidad laboral, un componente que ya existe pero que, en su opinión, podría fortalecerse.

“La agricultura es donde las dos naciones, me parece, tendrían mayor posibilidad de intercambios comerciales. Y no solamente de productos agrícolas, sino algo que yo creo que es importante no perder de vista: el envío de mano de obra mexicana a Canadá. Sí, ya van mexicanos a trabajar en el campo de Canadá y en otras áreas, pero yo creo que también se podría pensar en potenciar aún más esta situación”.

Lo que sí sería una posibilidad, consideró el académico, sería el que una mayor coordinación bilateral podría funcionar como mecanismo de presión hacia Washington, aunque reconoció que la reacción estadounidense es incierta.

“Podríamos adelantar que buscaran presionar al gobierno de Estados Unidos para que dijera, 'bueno, a ver, Canadá y México ya están en tal convenio comercial bilateral, pues mejor yo también participo. Pero ante eso quién sabe qué pueda responder Estados Unidos. Lo que yo sí creo es que, al menos Canadá, mucho más que México, sí está viendo de qué manera amplía y refuerza otros lazos comerciales”, añadió el académico.

Relación comercial entre México y Canadá crece

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) es una herramienta clave para la integración económica y desarrollo comercial de América del Norte, al establecer reglas claras que buscan brindar estabilidad a las cadenas de suministro y a las inversiones de los tres países.

En este sentido, es que México se ha consolidado como el tercer país de los principales socios comerciales de Canadá, siendo el primero de ellos Estados Unidos.

Y de acuerdo con el Monitor Comercial del TMEC, cuyos datos más recientes reportan los resultados del acuerdo a octubre de 2025, en los primeros 10 meses del año anterior se alcanzó un monto de 36 mil 345 millones de dólares alcanzados producto del intercambio comercial entre estos dos países.

La cifra, en términos particulares, representa un incremento del 5.9% en el comercio bilateral en comparación con el mismo periodo del 2024, cuando se alcanzaron alrededor de 34 mil 200 millones de dólares gracias a las relaciones comerciales que alcanzan México y Canadá. México alcanza el 6.6% de sus importaciones y el 1.1% de sus exportaciones.

Sin embargo, hasta ahora es Estados Unidos el país que se reafirma como el principal socio comercial de Canadá, al concentrar el 46.3% de sus importaciones y el 73.5% de sus exportaciones, con un comercio bilateral de 558 mil 840 millones de dólares que representa el 59.7% del total de sus operaciones comerciales.

Por otra parte, China se ubica como el segundo socio comercial más importante de Canadá, con el 11.5% de las importaciones y el 4.2% de las exportaciones, sumando un valor de comercio total de 73 mil 872 millones de dólares, es decir, el 7.9% de sus operaciones comerciales.

Este es precisamente el punto por el cual Canadá anunció en enero pasado la concreción de “un acuerdo de asociación estratégica que tendrá efectos directos en el comercio bilateral y el turismo entre ambas naciones”, es decir, no es que se tratara de una alianza nueva. Como parte de ello, de hecho, esta misma semana se dio a conocer la medida de China de eliminar la solicitud de visado a las y los canadienses (así como a Reino Unido), precisamente con la finalidad de promover el turismo y los negocios.

Sin embargo y en este sentido, explicó Eduardo González, internacionalista del TEC de Monterrey, explicó que la reunión no significa que ambos países estén planeando un acuerdo bilateral que deje fuera a Estados Unidos, puesto que este país sigue siendo el principal socio comercial de ambos.

Para el caso de México, las relaciones comerciales con EU representaron, en los primeros 10 meses de 2025, un monto de 731 mil 180 millones de dólares, monto que, de acuerdo con el Monitor Comercial del TMEC, creció +3.5% en comparación con el mismo periodo de 2024, con aumentos del +0.2% en sus exportaciones y +5.6% en sus importaciones.

Además, México es el principal socio comercial de EU, al abarcar el 15.6% de su comercio total con el mundo.

En este sentido, consideró Eduardo González, el Gobierno se está manteniendo en una posición “mucho más recatada” respecto de acercamientos estrechos con China, a diferencia de lo que ha hecho Canadá.

Vehículos y autopartes, los principales productos a comerciar entre México y Canadá

El comercio entre México y Canadá está marcado por una relación complementaria en sectores estratégicos, donde destacan principalmente el sector automotriz y los productos manufacturados.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, las principales exportaciones de México hacia Canadá son los automóviles y los vehículos automóviles diseñados principalmente para el transporte de personas y para el transporte de mercancías, representando alrededor del 40.5% de los productos que se envían a aquel país.

También se le envían productos como autopartes y accesorios de vehículos, motores y asientos, y entre las entidades clave de estas exportaciones se encuentran la Ciudad de México, Puebla, Nuevo León, Jalisco y Querétaro.

Por el lado contrario y curiosamente, entre los principales productos que México importa desde Canadá se encuentran las autopartes y accesorios de vehículos representando alrededor del 14% de los productos que se traen de aquel país, así como aceleradores de reacción, motores, carne de cerdo y aluminio en bruto, entre otros.

En este sentido, el hecho de que ambos países comercien vehículos, autopartes, motores y componentes similares no significa que intercambien exactamente lo mismo, sino que forman parte de una misma cadena de valor en la que cada país participa en distintas etapas del proceso de producción en la elaboración de distintos tipos de vehículos.

