México logra récord en las exportaciones a Estados Unidos

Las industrias mexicanas manufacturera y extractivas registraron avances en 2025, con crecimientos interanuales del 10% y 27% en sus ventas internacionales, respectivamente, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Dicho repunte sectorial impulsó el total de exportaciones hasta alcanzar los 665 mil millones de dólares, estableciendo un nuevo máximo histórico. La cifra destaca, apuntan analistas, porque se consiguió pese a la amenaza de aranceles desde Estados Unidos.

De acuerdo con los datos publicados por Inegi y recogidos por varios medios, este incremento del 7.6% en el valor total de las exportaciones respecto al año anterior se consigue entre tensiones comerciales y advertencias de políticas arancelarias por parte de Estados Unidos, el principal socio comercial de México.

El crecimiento de las exportaciones mexicanas se apoyó de manera especial en las industrias manufacturera y extractiva, reflejando una demanda robusta en segmentos como la producción automotriz, electrónica, maquinaria, minería y petróleo. Las cifras difundidas por Inegi muestran que estos sectores lideraron la tendencia alcista y aportaron dinamismo al conjunto de la economía nacional.

El secretario de Economía Marcelo Ebrard destacó la relevancia de los resultados, atribuyendo parte del éxito exportador al reciente entendimiento comercial con Washington. Según declaraciones recogidas por los medios, Ebrard calificó de “acuerdo arancelario sin precedentes” el marco alcanzado entre ambos países, y señaló que esto colocó a México en una posición ventajosa para comerciar con el mercado estadounidense.

El titular de Economía subrayó que las cifras récord demuestran la capacidad de las empresas mexicanas de mantener una alta competitividad y resiliencia ante las presiones internacionales, así como en un contexto de fortaleza notable del peso frente al dólar.

Ebrard puso énfasis en que el crecimiento de las exportaciones refleja la solidez estructural de la economía mexicana. También señaló la capacidad de las empresas del país para adaptarse a escenarios complejos en el comercio internacional y mantener su posicionamiento en mercados clave a pesar de factores externos como fluctuaciones cambiarias o medidas proteccionistas.

Impuestos de Donald Trump no logran reducir el déficit

El déficit comercial de Estados Unidos se redujo ligeramente en 2025, un año en el que el presidente Donald Trump trastocó al comercio mundial con aranceles de doble dígito a la mayoría de los países.

La brecha en el comercio de bienes, como maquinaria y aeronaves -el principal foco de las políticas proteccionistas de Trump- alcanzó un récord el año pasado a pesar de los amplios impuestos a las importaciones.

La diferencia entre los bienes y servicios que Estados Unidos vende a otros países y lo que les compra se redujo a poco más de 901 mil millones de dólares, frente a los 904 mil millones de 2024, aunque siguió siendo la tercear cifra más alta registrada, informó el Departamento de Comercio.

¿A quién le vende México?

Estados Unidos compra el 83% de los productos mexicanos vendidos al extranjero, superando ampliamente a otros destinos como Canadá (3%), China (2%), Alemania (1%) y Corea del Sur (1%).

