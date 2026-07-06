Fonacot ofrece crédito accesible para trabajadores que buscan consolidar sus deudas

El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ofrece una alternativa de financiamiento para ayudar a miles de trabajadores a gestionar sus deudas con el costo anual total (CAT) más competitivo del mercado. Este crédito busca aliviar la carga de pagos elevados por intereses.

Con un CAT que inicia en 21.7%, el crédito de Fonacot se posiciona como la opción más accesible para sustituir financiamientos más costosos. Esta medida permite a los beneficiarios mejorar significativamente sus finanzas personales, dándoles mayor flexibilidad en su presupuesto mensual.

La confianza en este programa se refleja en sus recientes resultados. En lo que va del año, Fonacot ha otorgado más de 1.1 millones de créditos, generando una derrama económica superior a los 34 mil millones de pesos. Estos recursos han sido utilizados para cubrir diversas necesidades y reorganizar la economía familiar.

Beneficios clave del crédito Fonacot

El monto promedio de los créditos entregados hasta la fecha asciende a 29 mil 700 pesos, lo que brinda a los trabajadores la capacidad de enfrentar gastos imprevistos o liquidar otras obligaciones con condiciones menos gravosas. Este apoyo resulta crucial para la estabilidad económica.

Una de las grandes ventajas del Crédito Fonacot es que no requiere un aval, eliminando una barrera común para muchos solicitantes. Además, no cobra comisión por apertura y ofrece plazos de pago flexibles, que van desde los seis hasta los 30 meses, adaptándose a la capacidad de cada persona.

Acceso y orientación para solicitantes

El instituto facilita la obtención de información y la realización de trámites a través de sus diversas sucursales y canales oficiales. Los interesados pueden consultar los requisitos y características de los distintos esquemas de crédito.

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Para obtener más detalles, los trabajadores pueden visitar el portal institucional en www.fonacot.gob.mx o llamar al número nacional gratuito 55 88 74 74 74. También pueden seguir las redes sociales oficiales del instituto en Fonacot.oficial (Facebook) y @Fonacot_oficial (X) para mantenerse informados.

Este artículo ha sido generado y traducido con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros T&C.

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