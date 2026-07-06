SAT promete sancionar a quienes hagan esto con las tarjetas de Liverpool en julio 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT), es un organismo gubernamental que se encarga de recaudar los impuestos federales y asegurarse de que, tanto los individuos como las empresas, cumplan con sus obligaciones fiscales.

En este sentido, durante el mes de julio 2026 ha reforzado su vigilancia en el ámbito de los movimientos financieros de los contribuyentes, en especial de los usuarios de tarjetas de crédito de tarjetas departamentales.

Esto quiere decir que las medidas no aplican solamente a tarjetas otorgadas por los bancos, si no que se incluyen las tarjetas de tiendas como Coppel y Liverpool, las cuales son muy utilizadas por los mexicanos.

Es así como el SAT ha emitido un llamado de atención, pues, a pesar de que no son tarjeas de crédito como tal, también pueden ser rastreadas para saber si los gastos de los contribuyentes coinciden con sus ingresos. De no tener un buen uso, la dependencia podría multar o sancionar a los usuarios, esto con el objetivo de evitar las evasiones fiscales.

¿Qué debo evitar hacer con mi tarjeta Liverpool?

Se recomienda evitar usar estas tarjetas departamentales para gastos fuertes , y que no coincidan con los ingresos declarados ante la autoridad. Entre ellos se encuentran los pagos excesivos, gastos frecuentes, movimientos en nombre de otras personas a pesar de que estas sean amistades o familiares cercanos.

Algo que probablemente muchos mexicanos desconocen es que, aunque las tarjetas departamentales no están vinculadas a una cuenta bancaria, todas las compras quedan registradas y pueden ser rastreadas por el SAT.

Otra recomendación es evitar prestar el crédito departamental a terceras personas, pues esto representa un compromiso externo que podría no ser cumplido, generando una deuda para el titular. Esto puede llamar la atención de la dependencia y podría solicitar aclaraciones sobre el origen de dichos gastos, a comparación con los ingresos declarados.

Al no poder comprobar legalmente el origen del ingreso, el SAT podría implementar sanciones económicas, las cuales pueden variar del 15% al 70% de la cantidad no justificada.

Asimismo, si se encuentran sanciones más grandes las consecuencias pueden ser todavía más grandes, causando, incluso, retenciones penales por evasión fiscal.

Lo mejor es llevar un buen control de los gastos e ingresos, así como realizar las declaraciones correspondientes ante el organismo gubernamental.

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