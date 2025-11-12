Bloqueos y cierres carreteros en México HOY 12 de noviembre de 2025

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) es un organismo público descentralizado del Gobierno de México , perteneciente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) , que opera y da mantenimiento a los caminos y puentes federales. En las redes sociales de este organismo , todos los días se da cuenta de los bloqueos parciales y totales de carreteras y caminos del país, mismos que te compartimos esta mañana.

Capufe participa en proyectos para la construcción y operación de vías generales de comunicación. El máximo órgano rector del organismo lo constituye un consejo de administración presidido por el titular del SICT, Jesús Antonio Esteva Medina.

Bloqueos y cierres Totales de caminos y carreteras en México

Al momento de la redacción de esta nota, el orgnanismo no reporta cierres ni bloqueos.

Bloqueos y cierres Parciales de caminos y carreteras en México

Autopista Querétaro-Irapuato, en el kilómetro 56, en dirección a Querétaro. Se reporta reducción de carriles por atención de accidente. Maneja con precaución.

Se reporta reducción de carriles por atención de accidente. Maneja con precaución. Autopista Tecate-La Rumorosa, km 100, en dirección a Tecate . Continúa reducción de carriles por atención de accidente. Maneja con precaución.

. Continúa reducción de carriles por atención de accidente. Maneja con precaución. Autopista México-Querétaro, km 202, en dirección a Querétaro . Se reporta reducción de carriles por atención de accidente. Maneja con precaución.

. Se reporta reducción de carriles por atención de accidente. Maneja con precaución. Autopista Acayucan-Cosoleacaque, km 20 y 24, en dirección Acayucan . Continúa circulación intermitente por atención de accidente. Toma tus precauciones.

. Continúa circulación intermitente por atención de accidente. Toma tus precauciones. Autopista Isla-Acayucan, km 169 y 155, en dirección a Isla. Continúa reducción de carriles por atención de accidente. Maneja con precaución.

Autopista La Tinaja-Isla, km 70, en dirección a La Tinaja . Se reporta reducción de carriles por atención de incidente. Maneja con precaución.

Por último, Capufe reportó presencia de manifestantes en ambos sentidos de la Carretera Guamúchil–Guasave, al poniente de Sinaloa. No hay cierre a la circulación. Maneja con precaución.

Posible bloqueo de carreteras anunciado por campesinos y transportistas

El pasado martes 11 de noviembre, fuera de las instalaciones de Palacio Nacional, se manifestaron integrantes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) y de la Asociación Nacional Transportista (ANT) para exigir mayor seguridad en carreteras y acciones contra la corrupción.

Alejandro Rodríguez, líder del Frente y productor de Chihuahua , denunció que la crisis del campo se ha profundizado por el abandono institucional, los bajos precios de las cosechas y la falta de apoyo a los productores, por ello, anunciaron un paro nacional el próximo 24 de noviembre .

