Buen Fin 2025: Estos son los trámites que tendrán descuento

El Buen Fin es una de las temporadas más esperadas del año por los compradores, pues durante todo un fin de semana, gran parte de las tiendas y negocios de México ofrecen descuentos y promociones en la mayoría de sus productos.

Pero esto no termina ahí, ya que además de adquirir artículos diversos, esta mega venta también brinda experiencias y servicios a precios irresistibles.

Por ello, el Gobierno del Estado de Sinaloa anunció a través de sus redes oficiales que también se unirá a la campaña del Buen Fin, ofreciendo a los habitantes del estado descuentos especiales en varios de sus trámites.

De acuerdo con el comunicado, este año los residentes de Sinaloa podrán disfrutar de un 50% de descuento en el trámite para obtener la licencia de conducir (excepto las de aprendiz) , así como en el cambio de propietario.

Además, los conductores podrán realizar un pago único de 6 mil pesos que incluirá el cambio de placas y la calcomanía en vehículos modelo 2028 y anteriores.

Asimismo, los interesados podrán obtener hasta un 80% de descuento en trámites vehiculares como multas, honorarios, recargos y otros conceptos.

Esta oportunidad estará disponible durante los días que dura el Buen Fin y un poco más, pues estará del 3 al 17 de noviembre, y podrá realizarse tanto en línea como en módulos presenciales y colecturías.

Para más información o para llevar a cabo el trámite de tu preferencia, puedes ingresar a la página oficial del gobierno estatal: https://ciudadano.sinaloa.gob.mx/.

El Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES) confirmó además que, al pagar con tarjeta, los interesados podrán acceder a hasta 6 meses sin intereses en cualquiera de estos pagos.

Pero eso no es todo, ya que la comunidad de Santiago, Nuevo León, también podrá aprovechar descuentos en trámites de gobierno este Buen Fin.

Para esta edición, las autoridades locales señalaron que del 10 al 21 de noviembre, todos los habitantes de Santiago podrán disfrutar de los siguientes descuentos:

100% en multa por modernización catastral habitacional.

100% en actualización predial.

95% en multa por modernización catastral comercial.

50% en infracciones de tránsito del año 2025 no graves.

100% en recargos y sanciones prediales por modernización catastral.

90% en infracciones de tránsito del año 2024 y anteriores.

50% en rezago predial por modernización catastral (casa habitación).

100% en recargos y sanciones del impuesto predial 2025 y anteriores.

100% en recargos de anuencia y recolección de basura comercial.





Con estas acciones, las autoridades estatales reafirman su compromiso de brindar herramientas y facilidades para que la ciudadanía cumpla con sus obligaciones sociales y legales , al tiempo que se suman a una de las iniciativas más importantes del país para impulsar la economía mexicana.

XP