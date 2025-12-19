Viernes, 19 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Economía

Economía |

Costco: Esta es la cuponera de descuentos del 19 al 24 de diciembre

Costco lanzó su nueva cuponera llamada Descuentos Especiales, una de las más esperadas del año

 

Por: El Informador

La cuponera ya se encuentra activa y permanecerá vigente durante seis días. Unsplash

Costco arrancó desde el pasado 6 de diciembre sus imperdibles descuentos con el lanzamiento oficial de su nueva cuponera llamada Descuentos Especiales, una de las más esperadas del año por las amplias ofertas que ofrece en todas sus sucursales del país. 

La lista completa de promociones, disponible en el portal oficial de la cadena, ya está generando gran interés entre sus socios, quienes buscan aprovechar las rebajas vigentes únicamente del 19 al 24 de diciembre. 

A continuación, te presentamos los principales descuentos incluidos en la cuponera de Descuentos Especiales

Principales ofertas de la cuponera de Descuentos Especiales de Costco 

25 por ciento de descuento en armazones oftalmicos CAT y/o Guess

27 mil pesos de descuento en refrigerador LG 31´ (valido solo en costco.com.mx ) 

4 mil pesos de descuento en pantalla TCL Google TV, MiniLED 4K, 65” (valido solo en costco.com.mx ) 

mil 400 pesos de descuento en en bicicleta de montaña R20 Huffy 

400 pesos de descuento en Dolce Gusto cafetera Krups

La cuponera ya se encuentra activa y permanecerá vigente durante seis días, por lo que los socios de Costco pueden consultar el listado completo de promociones directamente en el sitio oficial de la tienda para planear sus compras de fin de año.

