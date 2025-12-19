Costco: Esta es la cuponera de descuentos del 19 al 24 de diciembre

Costco arrancó desde el pasado 6 de diciembre sus imperdibles descuentos con el lanzamiento oficial de su nueva cuponera llamada Descuentos Especiales, una de las más esperadas del año por las amplias ofertas que ofrece en todas sus sucursales del país. La lista completa de promociones, disponible en el portal oficial de la cadena, ya está generando gran interés entre sus socios, quienes buscan aprovechar las rebajas vigentes únicamente del 19 al 24 de diciembre. A continuación, te presentamos los principales descuentos incluidos en la cuponera de Descuentos Especiales La cuponera ya se encuentra activa y permanecerá vigente durante seis días, por lo que los socios de Costco pueden consultar el listado completo de promociones directamente en el sitio oficial de la tienda para planear sus compras de fin de año.NA