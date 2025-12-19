Al cierre de la jornada, el dólar estadounidense registró un precio promedio de 18,01 pesos mexicanos , lo que representa una ligera variación del 0,04% en comparación con el día anterior, cuando se ubicó en 18 pesos, de acuerdo con datos de Dow Jones.

En el balance semanal, la divisa norteamericana acumula una leve baja de 0,02%, y en el análisis anual continúa mostrando una depreciación del 11,96% frente al peso mexicano.

En relación con sesiones recientes, el comportamiento de este viernes revierte la caída previa del 0,22%, reflejando un escenario sin una tendencia clara. Además, la volatilidad se mantuvo en niveles inferiores al promedio del último año, lo que indica una menor fluctuación en el tipo de cambio durante este periodo.

México mantiene solidez entre economías emergentes pese a tensiones comerciales y riesgos externos

México continúa destacando entre los mercados emergentes a pesar del entorno global incierto y de la volatilidad financiera, según un análisis de Grupo Bursátil Mexicano (GBM). La firma señala que, aunque persisten riesgos externos, el país conserva una posición relativamente sólida frente a otras economías de la región.

El estudio subraya que México ha logrado sostener su atractivo para los inversionistas internacionales gracias a una conducción económica percibida como más equilibrada y pragmática. Pese a la incertidumbre generada por las políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump, los fondos extranjeros mantienen una visión positiva del país y lo ubican como uno de los principales destinos de inversión en América Latina.

La reconfiguración del comercio mundial ha reforzado este escenario. México ha buscado preservar una relación estable con Estados Unidos para mantener el flujo comercial, aunque las recientes amenazas de aplicar aranceles de hasta 30% a productos mexicanos y europeos —y del 25% al sector automotriz— han reactivado las preocupaciones sobre posibles medidas proteccionistas.

GBM prevé que la renegociación abrirá oportunidades frente a Asia y dará mayor certeza al nearshoring, consolidando a México como destino clave de relocalización. CANVA

En ese contexto, la próxima revisión del T-MEC cobra relevancia estratégica. GBM estima que el proceso de renegociación podría generar nuevas oportunidades frente a competidores asiáticos y dar mayor certidumbre a los proyectos de nearshoring, fortaleciendo la posición de México como centro de relocalización productiva.

Respecto al desempeño económico, los analistas prevén un crecimiento moderado de 0,5% para este año, con una mejora hacia la segunda mitad de 2025. La inversión podría acelerarse impulsada por proyectos de colaboración público-privada, como el Plan México, y por la baja en las tasas de interés que estimularía la actividad empresarial.

Los sectores de consumo, tecnología, salud y fintech destacan por su resiliencia, beneficiados por la recuperación de la confianza del consumidor, un tipo de cambio estable y el avance de la digitalización con inteligencia artificial.

Sin embargo, GBM advierte que persisten desafíos estructurales: la creación de empleo formal se ha moderado, la subocupación aumenta y los flujos de remesas podrían verse afectados por ajustes en la política migratoria estadounidense. Estos factores, junto con la incertidumbre global, delinean un cierre de año marcado por volatilidad externa y retos institucionales internos para la economía mexicana.

¿Dónde comprar o vender el dólar?

Se recomienda asistir a lugares que son regulados por las autoridades para evitar fraudes. Además, debes tomar en cuenta que la tasa de cambio varía de acuerdo a cada banco o casa de cambio, así como ver la comisión que cobran.

Bancos: Si eres cliente podrás comprar hasta cuatro mil dólares.

Casas de cambio: El límite de compra es de mil 500 dólares.

Plataformas en línea.

ETFs (Exchange-Traded Funds o Fondos Cotizados en la Bolsa).

