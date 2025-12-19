La Bolsa mexicana cierra al alza el viernes, pero acumula una pérdida semanal de 1.15%

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) concluyó la jornada de este viernes con un avance de 0.25%, lo que permitió que su principal referente, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se colocara en 63 mil 966.98 puntos. No obstante, el desempeño semanal fue negativo, al acumular una baja de 1.15%, lo que representa su segunda caída en tres semanas recientes.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de Banco Base, los mercados accionarios cerraron la semana con resultados mayormente positivos, a excepción del índice Dow Jones, que retrocedió 0.67%, rompiendo una racha de tres semanas consecutivas de ganancias.

En el caso de México, la especialista señaló que el IPC finalizó la semana con una pérdida acumulada de 1.15%, reflejando un periodo de mayor volatilidad y ajustes en el mercado local.

Dentro del mercado accionario mexicano, destacaron las caídas semanales de varias emisoras relevantes. Entre las más afectadas se encontraron Orbia, con un retroceso de 6.67%; La Comer, que bajó 5.86%; América Móvil, con una pérdida de 5.54%; Televisa, que descendió 4.85%; Grupo México, con una caída de 4.58%, y Walmart de México y Centroamérica, que retrocedió 4.54%.

En tanto, el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias, precisó que con el movimiento de este viernes el índice mexicano presentó una corrección en la semana de -1.2%, lo que llevó el rendimiento acumulado de diciembre a +0.6% y el de 2025 a +29.2%.

"De las 35 principales emisoras que integran el IPC, 20 registraron pérdidas respecto al viernes previo”, apuntó Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0.05% frente al dólar, al cotizar en 17.99 unidades por billete verde, frente a los 18 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 745.5 millones de títulos por un importe de 49.662 millones de pesos (unos 2.760 millones de dólares).

De las 653 firmas que cotizaron en la jornada, 409 terminaron con sus precios al alza, 218 tuvieron pérdidas y 26 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la aerolínea Volaris (VOLAR A), con el 14.1%; de la propia Bolsa Mexicana de Valores (Bolsa A), con el 8.33%, y de la empresa minera y metalúrgica Industrias Peñoles (PE&OLES), con el 8.31%.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la compañía de productos madereros y papeleros TEAK (TEAK CPO), con el -15.2%; del conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el -8.94%, y de la distribuidora de productos químicos Alpek (ALPEK A), con el -7.46%.

