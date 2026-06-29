Productos Farmacéuticos Collins celebra su 59 Aniversario como una de las empresas más sólidas y reconocidas de la industria farmacéutica mexicana. Fundada en Jalisco, Grupo Collins ha construido una trayectoria marcada por la innovación, la disciplina y el compromiso con la salud y el bienestar, consolidándose como un referente a nivel nacional.

A lo largo de casi seis décadas, la compañía fundada por T. Baltazar Tirado Escamilla ha desarrollado un robusto portafolio de alrededor de 200 marcas, medicamentos genéricos y genéricos de marca, con una infraestructura instalada en Zapopan y Guadalajara, Jalisco, que es operada por más de mil 200 colaboradores.

En el marco de los 59 años de Productos Farmacéuticos Collins, la Presidenta Ejecutiva & CEO de Grupo Collins, María Teresa Tirado Díaz, reconoció que el camino no ha sido fácil y existen grandes retos que se han transformado en oportunidades para la empresa que fundó su padre en 1967, sin embargo, el talento especializado y una cultura organizacional orientada a la excelencia operativa han permitido consolidar la presencia en el mercado mexicano.

“La Dirección de Calidad, de la mano con Capital Humano, ha impulsado el desarrollo y la formación de todo el equipo con la Certificación Lean Six Sigma White Belt, buscando la mejora continua en todos los procesos para responder a las exigencias de un mercado cada vez más competitivo y regulado”, enfatizó MariTere Tirado.

Compromiso, responsabilidad y desarrollo

El personal de producción recibe formación y capacitación para estar conscientes y comprometidos de cuidar los procesos, garantizando que los productos se mantengan dentro de los parámetros establecidos para llegar al usuario final, cumpliendo su función de contribuir al cuidado de la salud.

Desde la óptica operativa, la producción ha sido un pilar estratégico en la historia de Collins. Al respecto, el Director de Operaciones de Grupo Collins, Gerardo Ramos Rubio, explicó que el mercado de los medicamentos genéricos mantiene un dinamismo constante y un crecimiento acelerado, con una proyección de crecimiento.

De acuerdo con la empresa consultora IMARC Group, el mercado de medicamentos genéricos continuará expandiéndose a una tasa promedio de 5.61% entre 2024 y 2032, gracias a una confianza mayor del consumidor, al impulso regulatorio y la expansión de la infraestructura de la industria farmacéutica.

“La producción no es solo el corazón de la empresa: es el punto donde la planeación, la ciencia y la disciplina se convierten en soluciones reales. Nuestra responsabilidad es garantizar procesos eficientes, confiables y sostenibles que respalden cada producto que llega al mercado”, detalló Ramos Rubio, quien ha colaborado con la empresa por más de 30 años.

Calidad, filosofía de vida en Collins

La calidad es un sello distintivo presente en cada etapa de la cadena de valor de la empresa. Este enfoque permite mantener procesos consistentes, seguros y alineados con las mejores prácticas del sector. Para lograrlo, la empresa opera bajo estrictos estándares regulatorios y sistemas de gestión que fortalecen el cumplimiento normativo. Estos elementos son fundamentales para generar confianza entre pacientes, profesionales de la salud y socios comerciales.

En ese contexto, la Directora de Calidad, Josefina Santos Murillo, destacó que en Productos Farmacéuticos Collins, la calidad es el estándar que determina cada decisión y garantiza la confianza en cada resultado, porque sus productos llegan a miles de familias mexicanas.

“La calidad no se revisa únicamente al final del proceso: se construye todos los días, en cada decisión y en cada detalle. Más que un objetivo aislado, representa una filosofía de trabajo y la esencia de la compañía”, afirmó Josefina Santos Murillo.

Agregó que la excelencia operativa es el pilar que permite que la calidad no se limite a una meta, sino que se convierta en una práctica constante dentro de la organización. Esta visión implica buscar la perfección, optimizar cada proceso y fortalecer una cultura organizacional orientada a la mejora continua, la entrega de valor a los clientes y la contribución directa a la salud de las personas.

El 59 Aniversario de Productos Farmacéuticos Collins no solo conmemora su historia, sino que reafirma su visión de futuro: seguir fortaleciendo su capacidad productiva, elevar sus estándares de calidad y mantener un liderazgo responsable en una industria esencial para el bienestar de la sociedad.

CT