Las cifras de empleo en México han sido actualizadas y estos son los datos que se dieron a conocer recientemente:

Como consecuencia de la desaceleración económica, el mercado laboral del país se ha debilitado y, en los primeros 10 meses del año, ocho estados han perdido 39 mil 796 empleos formales , de acuerdo con los datos más recientes de plazas adscritas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Destaca el caso de Sinaloa, donde se eliminaron 16 mil 676 puestos laborales, y siguiendo en orden de importancia Campeche, con 9 mil 166 plazas; Oaxaca, 4 mil 166; Tabasco, 3 mil 498; así como Coahuila, Zacatecas, Veracruz y Guerrero, con la destrucción de 5 mil 688 empleos en conjunto .

A nivel general, de enero a octubre se generaron 550 mil 794 plazas adscritas al instituto, cifra 7.4% inferior a la reportada en el mismo periodo de 2024, siendo el nivel más bajo desde 2020.

Lo anterior preocupa porque, pese al efecto positivo del programa piloto de plataformas digitales, los datos de puestos de trabajo siguen mostrando un deterioro significativo en 2025 , por lo que se trata del peor desempeño desde episodios en que la economía atravesó recesiones, resaltó Grupo Financiero Base en un análisis.

Además, hay 15 entidades que registraron importantes reducciones en la generación de empleos en lo que va del año , como es el caso de Nuevo León, donde se han creado 54 mil 522 nuevas plazas, pero son 50 mil menos que las registradas un año antes.

Le sigue Jalisco, con 37 mil 900 plazas generadas hasta octubre, y 21 mil 221 menos que en 2024 ; así como Guanajuato, con 22 mil 55 puestos creados, pero una caída de 18 mil 355.

Otros casos que destacan por la reducción en la capacidad de generar empleos formales este año respecto a 2024 son Chiapas y Tamaulipas, donde la disminución respecto al mismo lapso del año pasado fue de 11 mil puestos en conjunto. Por el contrario, entre las entidades que registran un incremento en la creación de nuevos empleos destacó la Ciudad de México, con 117 mil 917 plazas adicionales hasta octubre contra las creadas un año antes.

Recorte patronal

En cuanto al registro patronal, el IMSS reportó un total de un millón 39 mil 408 patrones en octubre , representando un aumento de 181 respecto al mes anterior y una caída de 24 mil 620 respecto a octubre del año pasado.

Lo anterior se debe principalmente a la implementación de medidas de seguridad en la apertura de registros patronales de personas físicas, explicó el IMSS. En términos porcentuales, ello equivale a una caída anual de 2.31 por ciento. Con esto, el total de patrones interrumpió una racha de 17 meses consecutivos de disminuciones mensuales. Nunca se habían registrado tantos meses de bajas, pues la racha más larga había sido de cuatro (noviembre 2008 a febrero 2009), explicaron especialistas de Grupo Base.

El dato

El segmento de la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza perdió 37 mil 393 empleos formales en los primeros 10 meses del año.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA