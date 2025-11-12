¡Vota por tu favorito! Rugido UdeG 2025 está por terminar

¡La Universidad de Guadalajara celebra el talento artístico de los jóvenes universitarios con el emocionante RUGIDO UDG 2025!Las y los finalistas resultaron de una gira por los centros universitarios en busca del talento universitario en las que fueron realizadas mil 200 audiciones, así como de intensas jornadas de eliminatorias y semifinal.Las semifinales se llevaron a cabo el 11 y 12 de noviembre de 2025 en el Conjunto Santander, y la gran final es el 13 de noviembre en la misma sede.¡Únete a la emoción y sé parte de este gran evento!Ahora es tu turno de elegir.¿Quién es tu favorit@ en Rugido UdeG 2025?La votación se cierra el jueves 13 de noviembre a las 11:00 horas.