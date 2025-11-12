¡Vota por tu favorito! Rugido UdeG 2025 está por terminar

¡La Universidad de Guadalajara celebra el talento artístico de los jóvenes universitarios con el emocionante RUGIDO UDG 2025!

Las y los finalistas resultaron de una gira por los centros universitarios en busca del talento universitario en las que fueron realizadas mil 200 audiciones, así como de intensas jornadas de eliminatorias y semifinal.

Las semifinales se llevaron a cabo el 11 y 12 de noviembre de 2025 en el Conjunto Santander, y la gran final es el 13 de noviembre en la misma sede.

¡Únete a la emoción y sé parte de este gran evento!

Ahora es tu turno de elegir.

Estos son los finalistas:

Finalistas Centro Universitario Categoría Tikos Preparatoria Regional de Unión de Tula Baile Wendy Luquin Preparatoria Regional de Sayula Canto Alexei Zurita CUTlajomulco Música Yessica Ferral CUAAD Canto Robert Preparatoria No. 17 Baile Jay Mustaf CUAAD Canto Diego Ferrer Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán Canto Dos Almas CUCEI/ CUCEA Baile Dayana Cisneros Preparatoria Regional de Arandas Canto Angela Moreno Preparatoria Regional de Cihuatlán Canto Melodía Estelar CUTonalá Música Paulina Jiménez CUAAD Canto Uriel Fletes CUCSur Música

¿Quién es tu favorit@ en Rugido UdeG 2025?

La votación se cierra el jueves 13 de noviembre a las 11:00 horas.