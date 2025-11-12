Miércoles, 12 de Noviembre 2025

Jalisco | Rugido UdeG

¡Vota por tu favorito! Rugido UdeG 2025 está por terminar

Las semifinales se llevaron a cabo el 11 y 12 de noviembre de 2025 en el Conjunto Santander, y la gran final es el 13 de noviembre en la misma sede

Por: El Informador

¡Únete a la emoción y sé parte de este gran evento! ESPECIAL /UDG

¡La Universidad de Guadalajara celebra el talento artístico de los jóvenes universitarios con el emocionante RUGIDO UDG 2025!

Las y los finalistas resultaron de una gira por los centros universitarios en busca del talento universitario en las que fueron realizadas mil 200 audiciones, así como de intensas jornadas de eliminatorias y semifinal.

Las semifinales se llevaron a cabo el 11 y 12 de noviembre de 2025 en el Conjunto Santander, y la gran final es el 13 de noviembre en la misma sede.

¡Únete a la emoción y sé parte de este gran evento!

Ahora es tu turno de elegir.

Estos son los finalistas:

Finalistas Centro Universitario Categoría
Tikos Preparatoria Regional de Unión de Tula Baile 
Wendy Luquin Preparatoria Regional de Sayula  Canto 
Alexei Zurita CUTlajomulco  Música 
Yessica Ferral CUAAD Canto 
Robert  Preparatoria No. 17  Baile 
Jay Mustaf  CUAAD  Canto 
Diego Ferrer  Escuela Regional de Educación Media Superior de Ocotlán Canto
Dos Almas  CUCEI/ CUCEA Baile
Dayana Cisneros Preparatoria Regional de Arandas Canto
Angela Moreno Preparatoria Regional de Cihuatlán Canto
Melodía Estelar CUTonalá Música
Paulina Jiménez CUAAD Canto 
Uriel Fletes CUCSur Música

¿Quién es tu favorit@ en Rugido UdeG 2025?

La votación se cierra el jueves 13 de noviembre a las 11:00 horas.

 

