El pánico financiero y la incertidumbre se apoderaron de miles de trabajadores mexicanos este viernes 29 de mayo de 2026, cuando la aplicación móvil de Banamex colapsó de manera abrupta en pleno día de pago.

Justo en el momento de mayor tráfico transaccional del mes, los clientes de la institución bancaria se encontraron con una barrera digital infranqueable que les impidió acceder a sus salarios, liquidar deudas urgentes o realizar compras básicas para el fin de semana.

La situación desató una ola de quejas inmediatas y desesperación en diversas plataformas digitales, convirtiendo rápidamente el nombre del banco en la principal tendencia nacional y evidenciando la alta dependencia tecnológica de los usuarios.

Te pedimos una disculpa, te informamos, nuestro equipo se encuentra trabajando para resolverlo a la brevedad posible, Te recomendamos borrar la caché de la aplicación y reinicia tu equipo e intenta después el acceso con tus claves.

Como alternativa puedes hacer uso de Bancanet.…— Banamex (@banamex) May 29, 2026

¿Qué fallas reportan los usuarios en la app de Banamex?

De acuerdo con los registros detallados de la plataforma especializada Downdetector, las alertas de los usuarios comenzaron a dispararse de forma alarmante poco después de las 12:00 horas, coincidiendo con el horario de los depósitos de nómina.

Los datos revelan que el 72% de los reportes se concentran en la imposibilidad absoluta de iniciar sesión en la aplicación móvil , mientras que un 13% afecta directamente a la navegación dentro de la banca móvil y un 9% a la banca en línea tradicional.

Las principales zonas geográficas afectadas por este apagón incluyen la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Xalapa, dejando a una gran parte del territorio nacional bajo un bloqueo financiero temporal que paralizó miles de transacciones comerciales.

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En redes sociales, el descontento de los clientes escaló rápidamente hacia la indignación. Los cuentahabientes compartieron cientos de capturas de pantalla donde la interfaz de la aplicación arroja mensajes de error genéricos como "no estás conectado a internet", "verifica que tengas la última actualización" o "hay problemas de comunicación con el servidor".

La frustración se multiplicó exponencialmente al tratarse de un viernes de quincena, un periodo crítico donde las transferencias SPEI, el pago de tarjetas de crédito y los retiros sin tarjeta son operaciones vitales para la economía diaria y la tranquilidad de los trabajadores mexicanos.

La respuesta oficial de Banamex frente a la crisis digital

Ante la avalancha incesante de reclamos públicos, la institución financiera optó por emitir respuestas individuales a través de sus canales oficiales de atención al cliente en redes sociales, en lugar de un comunicado general inmediato.

Banamex reconoció las intermitencias severas en su sistema y sugirió a los usuarios afectados una solución técnica temporal: cerrar la aplicación por completo, borrar la memoria caché del dispositivo móvil y reiniciar el equipo.

Además, el banco instó a sus clientes a utilizar BancaNet, su plataforma de escritorio, como vía alterna y segura para ejecutar transacciones urgentes mientras el equipo de ingenieros trabaja a contrarreloj para restablecer la estabilidad del servidor móvil.

¿Cuánto tiempo tarda en restablecerse el sistema de Banamex?

Aunque la institución no emite un tiempo oficial estimado, las caídas por saturación de quincena suelen resolverse de manera gradual en un lapso de 2 a 6 horas, conforme disminuye el tráfico masivo de usuarios intentando acceder simultáneamente a los servidores.

¿Están seguras mis transferencias SPEI si la app se cae?

Sí. Si realizaste una transferencia justo antes o durante la caída y el dinero abandonó tu cuenta, la operación se encuentra resguardada en la cámara de compensación del Banco de México (Banxico). Puedes rastrear el estatus exacto de tu pago utilizando tu Comprobante Electrónico de Pago (CEP) en el portal oficial de Banxico.