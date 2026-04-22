La vez que Rafa Márquez y un equipo de futbol estuvo ligado a 'El Mencho' y el CNG

En agosto de 2017, el mundo del fútbol y el espectáculo en México se vio sacudido por una noticia que vinculaba a dos de sus figuras más prominentes, el exfutbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez, con una investigación de lavado de dinero en Estados Unidos.

El epicentro de esta controversia era Raúl Flores Hernández, alias "El Tío", un presunto miembro del crimen organizado señalado por tener alianzas con el Cártel de Sinaloa y el Cártel Nueva Generación (CNG) , liderado en ese entonces por "El Mencho". Este suceso marcó un antes y un después en la vida pública de Márquez, generando un periodo de incertidumbre y escrutinio mediático.

La bomba de 2017: Acusaciones y congelamiento de cuentas

La investigación, liderada por las autoridades estadounidenses, apuntaba a una red de lavado de dinero en la que, supuestamente, Márquez y Álvarez habrían fungido como prestanombres.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos actuó con celeridad, congelando cuentas de 22 ciudadanos mexicanos y 43 empresas que se presumían vinculadas con "El Tío". Entre estas, destacaban las de Rafael Márquez, con siete de sus empresas apareciendo como involucradas en probable lavado de dinero. La noticia cayó como un balde de agua fría para el "Kaiser", quien en ese momento era capitán del Atlas y una figura intachable en el deporte mexicano .

Sin embargo, la narrativa comenzó a tomar un giro inesperado. Según reveló el diario Milenio el 11 de agosto de 2017, Raúl Flores Hernández, durante visitas de agentes de la DEA en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, declaró que ni Rafael Márquez ni Julión Álvarez tenían conocimiento de sus negocios ilícitos .

"El Tío" afirmó que, si bien mantenía una amistad y negocios con el futbolista y el cantante, ellos desconocían por completo el fondo de sus actividades criminales. Las autoridades de la DEA confirmaron que Flores Hernández no identificó a Márquez ni a Álvarez como parte de su red criminal , sino que solo hizo mención a los negocios y, sobre todo, a la amistad que entabló con el capitán del Atlas.

En el caso de Julión Álvarez, el vínculo se mantenía a través de contadores que, según Flores Hernández, tampoco estaban al tanto de sus negocios ilegales.

Esta declaración fue crucial, ya que desdibujaba la imagen de Márquez como un participante activo en la red de lavado de dinero . A pesar de ello, las investigaciones en Estados Unidos continuaron, manteniendo al exfutbolista en una situación delicada. Márquez, por su parte, acudió a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) para aclarar su situación y reiterar su inocencia, negando cualquier relación con actividades ilícitas.

El tiempo, finalmente, comenzó a jugar a favor de Rafael Márquez. Para 2018, la PGR informó que Márquez Álvarez no tenía ninguna participación en negocios ilícitos, un paso importante para limpiar su nombre en México . No obstante, la sombra de la investigación estadounidense persistía.

El fin de la pesadilla: Rafa Márquez sale de la “Lista Negra”

La resolución definitiva llegó el 22 de septiembre de 2021, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó en su sitio web la eliminación de Rafael Márquez de su "lista negra" . Este hecho marcó el fin de un largo y arduo proceso para el exfutbolista.

Con esta decisión, Márquez recuperó la capacidad de disponer de sus bienes en Estados Unidos y de restablecer relaciones con empresas estadounidenses, descartando de manera oficial las acusaciones de lavado de dinero que habían pesado sobre sus empresas y fundaciones durante años.

La historia de Rafael Márquez en este caso es un testimonio de cómo una acusación, incluso sin pruebas contundentes de participación directa, puede tener un impacto devastador en la vida y la carrera de una figura pública . Sin embargo, también es una muestra de la importancia de la perseverancia y la verdad, que finalmente prevalecieron, permitiendo al "Kaiser" cerrar este capítulo y continuar con su legado.

AR