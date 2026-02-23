El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, sostuvo este lunes que el operativo federal contra Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, es una muestra de la solidez institucional del Estado mexicano y podría generar un entorno más favorable no solo en materia de seguridad, sino también en el ámbito económico y comercial.

Tras encabezar la presentación de la Plataforma InnovaFest 2026, el funcionario subrayó que la acción confirma que en México “se está haciendo valer el Estado de derecho”, lo que —dijo— repercute de manera directa en la percepción internacional del país. A su juicio, los avances en seguridad fortalecen la confianza para la inversión y el comercio exterior, en un escenario global donde la certidumbre jurídica resulta clave.

La Fuerza Federal le trae prestigio al país

Ebrard comentó que, luego de que el domingo se diera a conocer el abatimiento del líder criminal por parte de fuerzas federales, dio seguimiento a las reacciones tanto en México como en el extranjero. Indicó que interlocutores en EU le expresaron reconocimiento a la presidenta Claudia Sheinbaum por respaldar el operativo, lo que, afirmó, refleja un clima de respeto hacia el país en la esfera internacional.

Ebrard también expresó solidaridad con las familias de elementos del Ejército y la Guardia Nacional que murieron “por defendernos a nosotros y a nuestras familias”, para quienes en el evento se guardó un minuto de silencio.

Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido el domingo durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco.

Menos aranceles para México

En materia comercial, el funcionario explicó que México resultó beneficiado del fallo de la Suprema Corte estadounidense contra algunos aranceles impulsados por Washington porque “pagamos menos hoy, que el viernes pasado” , al resumir que la tasa aplicable pasó de 25% a 15% para aquello que no cumple el tratado de libre comercio de Norteamérica, el T-MEC.

“Antes pagábamos más”, sostuvo, y añadió que, en términos comparativos, México se mantiene entre los países con menor carga arancelaria en relación con su volumen exportador.

Durante el evento, Ebrard presentó InnovaFest 2026 como una estrategia para “conectar” el ecosistema de innovación del país y ampliar su alcance con cinco sedes regionales: Monterrey, Querétaro, Guadalajara, Mérida y Morelos, con fechas de premiación entre mayo y diciembre a 155 proyectos.

Recordó que, en la primera edición, el número de patentes creció “más del 30 %” en un año y que la participación pasó de menos de 200 personas a 3 mil 700, con la meta de multiplicarla por cinco.

La responsable del InnovaFest, Cecilia Bañuelos, detalló que se premiarán proyectos en etapa temprana con 150 mil pesos (8.333 dólares) y en fase avanzada con 250 mil pesos (13.889 dólares) por sede; en Morelos, añadió, habrá un premio de 1 millón de pesos (55.556 dólares), además de otros estímulos.

Ebrard subrayó que los premios se financiarán con recursos públicos y privados mediante un fideicomiso privado, y pidió apoyo para difundir la convocatoria.

TG