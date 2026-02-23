SAT confirma 5 trámites que puedes hacer desde casa tras el cierre de las oficinas por violencia

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, ante el cierre temporal de oficinas en diversas zonas del país por motivos de seguridad, los contribuyentes pueden continuar cumpliendo con sus obligaciones fiscales mediante herramientas digitales. La autoridad precisó que la mayoría de los procesos esenciales están habilitados en línea, por lo que el calendario tributario se mantiene sin cambios y no habrá suspensión de plazos.

Para evitar contratiempos, el SAT recordó que al menos cinco trámites clave pueden realizarse desde casa , de forma gratuita y sin acudir a una ventanilla física:

Generación o actualización de contraseña. A través de la plataforma SAT ID es posible crear o recuperar la contraseña con validación biométrica, utilizando identificación oficial y correo electrónico. La respuesta se emite en un plazo aproximado de hasta cinco días hábiles.

Descarga de la Constancia de Situación Fiscal. El documento puede obtenerse en línea con RFC y contraseña o e.firma vigente. También puede solicitarse mediante SAT ID y se entrega en formato digital firmado electrónicamente.

Renovación de e.firma. Si el certificado venció hace menos de un año, puede renovarse de manera remota con la herramienta Certifica. En ciertos casos, las personas físicas pueden gestionarlo también vía SAT ID, siempre que ya hayan contado previamente con firma electrónica.

Actualización de datos en Oficina Virtual. Mediante citas por videollamada, los contribuyentes pueden modificar domicilio fiscal o corregir información personal, con acompañamiento de un asesor y validación documental en línea.

Presentación de declaraciones y pagos. Las declaraciones mensuales, anuales o informativas pueden enviarse las 24 horas desde el portal oficial, que genera la línea de captura para pagar vía banca electrónica.

La autoridad subrayó que el uso de estos servicios digitales permite mantener la regularidad fiscal sin exponerse a riesgos derivados de la situación de violencia , garantizando continuidad en la atención pese al cierre físico de oficinas.

SV