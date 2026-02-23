La moneda mexicana empieza la mañana de este lunes 23 de febrero, con buen valor frente al dólar, en esta nota te contamos los detalles.

A las primeras horas de este día —09:30 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en los mercados internacionales en 17.21 pesos por dólar, lo que representa una apreciación del 0.01% con respecto al cierre del viernes, de acuerdo con datos del portal financiero Bloomberg.

Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 17.1722 pesos por dólar.

El valor de otras divisas

Este lunes, las principales divisas monitoreadas por Bloomberg muestran debilidad frente al dólar. El peso mexicano es la cuarta divisa mejor posicionada; le anteceden el peso chileno, el euro y la libra esterlina. En pérdidas, encabezan el peso argentino y boliviano.

Tipo de cambio en los principales bancos de México, hoy 23 de febrero de 2026

Banco Se compra Se vende Banco Azteca 16.95 17.79 BBVA 16.07 17.60 Banorte 15.95 17.45 Banamex 16.63 17.59

Hoy, la mejor opción de venta es en Banorte. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

