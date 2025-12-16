App de Banamex vuelve a presentar fallas este 16 de diciembre y esto sabemos

Este martes, 16 de diciembre los usuarios de Banamex reportan fallas de la institución bancaria a través de redes sociales.

De acuerdo con los reportes en redes sociales hechos por los usuarios de la banca móvil de Banamex, los problemas continúan con el acceso a la aplicación móvil por segundo día consecutivo.

Estados que reportaron más fallas en la app de Banamex

A pesar de que las fallas se registraron en todo el país, las zonas con mayor número de reportes fueron la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Yucatán, entre otros estados de la República.

Banamex responde a las fallas que se registraron en la app

Ante las múltiples quejas en redes sociales de los usuarios, la institución bancaria informó más detalles sobre lo sucedido a través de su cuenta oficial de X.

“Tenemos una intermitencia general en nuestro sistema, nuestro equipo está trabajando para solucionarlo lo antes posible, pero desafortunadamente en este momento no puedo brindarte el servicio, por favor intenta más tarde”, informó a usuarios en X.

Banamex reporta fallas desde el lunes

Los problemas en la app de la institución bancaria iniciaron desde el lunes 15 de diciembre por la mañana. A pesar de que se restableció por algunas horas, las quejas volvieron a presentarse la mañana de este martes. Asimismo, en los comentarios se observa que las quejas comenzaron desde hace 10 días.

De acuerdo con datos del sitio DownDetector, los reportes siguen con 60 % en el acceso a la aplicación móvil, el 31 % al usar la app de Banamex y el 9 % al iniciar sesión.

